„RB Leipzig“ abu įvarčius pelnė antrajame kėlinyje, kai pasižymėjo Christopheris Nkunku (71‘) ir Dominikas Szoboszlai (85‘).

Ketvirtfinalyje „RB Leipzig“ 2:0 nugalėjo Dortmundo „Borussia“, o pusfinalyje – 5:1 „SC Freiburg“.

RB LEIPZIG HAVE WON THE DFB-POKAL FOR THE SECOND STRAIGHT SEASON 🏆