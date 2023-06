Raudondvario ketveriukė Kinijoje liko per metimą nuo aukso

Grupės rungtynėse lietuviai 22:16 nugalėjo Prinstono komandą, 21:19 įveikė Uhano ekipą ir užėmė pirmąją vietą grupėje susikūrė patogų kelią iki medalių. Ketvirtfinalyje 21:17 buvo pranokta olimpinių čempionų iš Latvijos Naurio Miezio ir Karlio Lasmanio atstovaujama Pekino komanda, pusfinalyje 21:17 eliminuoti Amsterdamo „HiPro“.

🎊🎉Congratulations to team Princeton on winning the FIBA 3x3 Baoding challenger 🎊🎉#3x3Ch #3x3ChBaodin pic.twitter.com/qWsmQwx5PY

REKLAMA