RASTA žengė į FIBA Čempionų lygą po pergalingo atrankos finalo

Vokietijos klubas Samokove vykusiame atrankos finale 93:82 (16:19, 24:24, 27:17, 26:22) pranoko Varšuvos „Dziki“.
Pakeliui į finalą RASTA eliminavo Denizlio „Merkezefendi“ (101:98), Lisabonos „Sporting“ (98:88) ir Patrų „Promitheas“ su Arnoldu Kulboka (103:73).
Atrankos finale 25 taškus surinko Nelsonas Weidemannas (3/6 tritaškių), 18 – Justinas Edleris-Davisas (4/8 tritaškių), 15 – Mattas Lewisas (4 klaidos), 12 – Armaanas Franklinas (6 atk. kam.).
Varšuvos ekipos negelbėjo Lietuvoje žaidę legionieriai – 19 taškų pelnė Josephas Girardas (3/11 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), po 10 – Makai’us Ashtonas-Langfordas (4/4 dvitaškių), Zane’as Watermanas (6 atk. kam., 1/5 tritaškių) ir Gžegožas Kaminskis (4 atk. kam.).
RASTA Čempionų lygoje varžysis trečią kartą – debiutavo 2019–2020 metų sezone ir sugrįžo 2024–2025 metais.
Vokiečiai F grupėje susitiks su Šolė „Basket“, Holono „Hapoel“ ir Suboticos „Spartak“.
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