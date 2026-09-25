Raphinha: „Už viską esu dėkingas Hansi Flickui“

Raphinha pasakojo, kad 2024 metais jo mintys jau buvo nukreiptos į išvykimą iš Katalonijos klubo. Tuo metu į „Barcelona“ atvykęs H. Flickas susisiekė su futbolininku ir paprašė galutinio sprendimo neskubinti.
„Aš už viską skolingas Flickui. Jis pakeitė mano mentalitetą. Kai jis atvyko, mano galva jau buvo už klubo ribų. Buvau tikras, kad išvyksiu. Jis man paskambino, liepė palaukti prieš priimant sprendimą ir tada norėjo su manimi pasikalbėti asmeniškai. Jis suteikė man pasitikėjimo ir parodė dalykus apie mane, kurių pats nebuvau pastebėjęs“, – sakė Raphinha.
Brazilas teigė, kad tuo metu jautėsi neįvertintas ir buvo pasiruošęs pradėti naują karjeros etapą. Vis dėlto pokalbis su H. Flicku privertė jį kitaip pažvelgti į savo situaciją ir galimybes „Barcelona“ komandoje.
Raphinha 2024 metų vasarą buvo siejamas su galimu išvykimu iš Katalonijos klubo. Jo situacijai įtakos turėjo ir kylantis Lamine`as Yamalis, taip pat „Barcelona“ bandymai įsigyti kitą krašto puolėją. Pats Raphinha vėliau pripažino, kad tuo metu jau buvo psichologiškai pasiruošęs palikti komandą.
H. Flicko pasitikėjimas Raphinha netrukus atsispindėjo aikštėje. Brazilas 2024–2025 metų sezone tapo vienu svarbiausių „Barcelona“ futbolininkų, o komanda laimėjo „La Liga“, Karaliaus taurę ir Ispanijos Supertaurę. Raphinha per 57 rungtynes pelnė 34 įvarčius ir atliko 26 rezultatyvius perdavimus.
Vėliau Raphinha tapo ir vienu iš „Barcelona“ kapitonų. 2026 metais H. Flickas jam patikėjo kapitono raištį, o pats brazilas teigė, kad ši atsakomybė dar labiau pakeitė jo požiūrį į save bei savo vaidmenį komandoje.
Šiuo metu Raphinha yra vienas pagrindinių „Barcelona“ puolimo žaidėjų. 2026–2027 metų sezono pradžioje jis rungtyniauja centro puolėjo pozicijoje ir per pirmąsias septynerias „La Liga“ rungtynes pelnė 12 įvarčių.
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