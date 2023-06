Ramūnas Šiškauskas – apie labiausiai erzinantį dalyką krepšinyje, įstabų LKL finalą ir palaikomą klubą

Vis tik baltų Pippenu vadinamas R. Šiškauskas, bendraudamas su naujienų portalo tv3.lt sporto žurnalistu, nebuvo linkęs išaukštinti vieno klubo spalvų.

Paklaustas, ką pasirinktų palaikyti – „Rytą“ ar Kauno „Žalgirį“ – R. Šiškauskas atsakė:

„Matote, „Ryte“ nėra nė vieno žmogaus iš tų laikų. Tai absoliučiai nauja komanda su naujais vadovais, trenerių štabu ir žaidėjais. Tai yra tik komandos pavadinimas, už kurį aš žaidžiau. Man įdomiau stebėti žaidimą, o ne būti kažkurios komandos fanu.“

Tiesa, kiek vėliau vienas geriausių visų laikų Lietuvos krašto puolėjų patikslino:

„Aišku, aš gyvenu Vilniuje, Vilniaus komanda man arčiau, bet krepšinį žiūriu kaip šitos sporto šakos buvęs žaidėjas, o ne kaip sirgalius.“

Su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais R. Šiškauskas pasidalino mintimis apie pasibaigusią 30-ojo LKL sezono finalo seriją, seniai regėtą intrigą ir LKL ateities viziją.

Prieš sezoną „Eurohoops.net“ sudarytame reitinge LKL tarp nacionalinių Europos čempionatų užėmė 9 vietą. Aplenkėme konkurencingą Lenkijos lygą. Tai – mūsų „lubos“ ar galime pranokti šalia esantį Izraelį ar Graikiją? – tv3.lt pradėjo pokalbį su R. Šiškausku.

Nelabai noriu spėlioti, nes nežinau kitų lygų. Mūsų lyga, kiek stebiu, tobulėja. Manau, kad viskas yra įmanoma. Aišku, kitos lygos taip pat nestovi vietoje ir kažką daro. Labai į kitus žvalgytis nereikia. Reikia žiūrėti į save, ką dar galima patobulinti ir padaryti geriau.

Jūsų manymu, dabartinis trijų ratų LKL formatas yra optimalus variantas?

Nelabai noriu gilintis, čia gerai ar blogai. Yra valdyba, kuri galvoja ir sprendžia, atsižvelgdama į klubų užimtumą ir poreikius. Manau, valdyba parenka patį optimaliausią variantą. Ketvirtą ratą jau sunkiai įterpsi, ypač atsižvelgiant į europiniuose turnyruose dalyvaujančias komandas, kurios ir taip vos spėja suktis. Aišku, komandoms, kurios žaidžia tik LKL, keturi ratai būtų gerai. Bet todėl ir ieškomas aukso viduriukas.

Ar nesusidaro įspūdis, kad Europos krepšinyje, ne tik LKL, rungtynių metu per daug dėmesio skiriama ginčytinų epizodų vaizdo peržiūroms?

Man to per daug. Man yra absurdas, kokios pražangos dabar traktuojamos kaip nesportinės. 80 proc. visų tų atvejų būna absurdiški. Teisėjams priekaištų irgi nesinori sakyti, nes tiesiog tokios dabar FIBA taisyklės. Vienintelis būdas iš to išeiti – pakeisti taisykles ir grįžti prie to, kas buvo.

FIBA stengiasi padaryti krepšinį patrauklesnį, bet tie stabdymai labai numuša rungtynių tempą, emociją, dinamiką. Sutinkate?

Man čia nėra absoliučiai jokio patrauklumo. Man momentais net nesinori žiūrėti, nes būna tokių epizodų, kur visiškai... Mano laikais irgi būdavo tų nesportinių. Bet nesportinė pražanga būdavo tikrai nesportinis elgesys ar kažkas tikrai rimtesnio. Dabar kažkas atsistojęs ant kelio, kažkas kažką stumteli ar sukdamasis ir nematydamas užkabina žmogų ir už tai pradeda dalinti nesportines... Man tai visiškai nebe krepšinis.

Jūsų asmenine nuomone, ar LKL ateities vizijoje turėtų būti daugiau atsižvelgiama į Lietuvos geografiją? Šiandien situacija tokia, kad 6 ir 7 pagal dydį Lietuvos miestai (Alytus ir Marijampolė) yra be LKL klubo. Tačiau aukščiausioje lygoje bus Gargždai ir Pasvalys (31 ir 41 pagal dydį Lietuvos miestai).

Specialiai to nepadarysi. Jeigu Alytuje nėra komandos, niekas nesurenka stiprių ir pajėgių žaidėjų, nėra rėmėjų, kaip tą komandą turėti? Jeigu LKL čempionate bus verti žaisti Žiežmariai, miestas turės gerą sudėti, nematau priežasčių, kodėl gi ne? (šypsosi). Aišku, norėtųsi jūsų minėtuose miestuose tų komandų, bet čia ne nuo mūsų priklauso.

Ar patiko „Ryto“ pasirodymas LKL finalo serijoje?

Aišku, kad patiko. Buvo gera ir įtempta serija. Seniai tokia buvo. „Rytas“ parodė charakterį ir serija buvo verta finalo vardo.

Kokie jausmai apėmė, kai penktose rungtynėse likus mažiau nei dviem minutėms „Rytas“ išsiveržė į priekį?

Jokio jausmo nebuvo. Tai buvo geros rungtynės iki pat paskutinės minutės. Tie 10 taškų neparodo rungtynių dinamikos. Jos buvo labai įtemptos ir nugalėtojas paaiškėjo pačioje pabaigoje. Labai džiaugiuosi pamatęs tokį finalą.

Nesusidaro įspūdis, kad Giedriui Žibėnui reikėjo anksčiau paprašyti minutės pertraukėlės?

Oi, nelįskime į tas taktikas. Treneriai sprendžia, kada paimti ir kada neimti minutės pertraukėles. Aš žiūriu rungtynes, ir tiek.

Jūsų manymu, tolerancija tarp „Ryto“ ir „Žalgirio“ sirgalių metams bėgant išlieka tokia pati, didėja ar mažėja?

Nebesilankau arenose, todėl man sunku kažką pasakyti tiksliai. Visada bus taip, kad kažkas palaikys „Rytą“, o kažkas – „Žalgirį“. Ta priešprieša irgi, manau, kaip buvo, taip ir liks. Visais laikais taip buvo ir niekas neturėjo nustebti dėl šių metų. Panašiai bus ir ateityje.

Po penktųjų finalo rungtynių „Ryto“ kapitonas Margiris Normantas „Žalgirio“ sirgalių buvo apipiltas alumi. Ar žaidžiant teko susidurti su kažkuo panašaus?

Neatsimenu jokių užgauliojimų ar kažko tokio. Neteko susidurti su kažkuo, kas būtų įstrigę į atmintį.

Ar su „Ryto“ klubu palaikote kažkokius ryšius?

Ne. Yra buvę, kad anksčiau pakviesdavo pažiūrėti rungtynes. Bet paskutiniais metais ne. Nesu iš tų, kurie tą dėmesį labai akcentuoja ir sureikšmina.

Bet turbūt nesate iš tų, kurie „Žalgirio“ arenoje apsilankys su kauniečių atributika?

Nesu tas fanas, kuris eina su šalikais ar aprangom, skanduoja ir rėkauja. Aš krepšinį šiek tiek kitaip žiūriu. Nei į „Ryto“, nei į „Žalgirio“ rungtynes neinu apsirengęs klubų marškinėliais. Man įdomu stebėti krepšinį, o nerėkauti už kiekvieną pelnytą ar pramestą tašką.

Jeigu reiktų pasirinkti, palaikytumėte „Rytą“ ar „Žalgirį“?

Maniau, esate labiau prisirišęs prie klubo spalvų ir sirgalių...

O jeigu krepšininkas žaidė dešimtyje klubų, prie kurio jam prisirišti (juokiasi)? Jeigu pražaidi 20 metų vienoje komandoje, tada gal ir taip. Bet kai tos komandos keičiasi... Aišku, aš gyvenu Vilniuje, Vilniaus komanda man arčiau, bet krepšinį žiūriu kaip šitos sporto šakos buvęs žaidėjas, o ne kaip sirgalius.

Koks jūsų palinkėjimas LKL? Kaip lyga turėtų atrodyti ir kuriomis kryptimis vystytis per artimiausius 30 metų?

Lyga eina gera linkme. Stengtis kiek įmanoma tobulinti, nesustoti. Reikia nepagalvoti, kad mes čia patys geriausi ir taip toliau. Manau, vadovai nesėdi vietoje rankų sudėję ir viską supranta.