Ramonoje – beveik 36 metus moterų disko metime nematytas rezultatas, lietuvė šį kartą nesužibėjo

Šeštadienį rungtyniavo disko metikės. Tarp 24 dalyvių Ievos Gumbs rezultatas buvo penkioliktas – 59.04 m (x – x – 51.03 – x – x – 59.04). Pernai lietuvė Ramonoje pasirodė kur kas sėkmingiau ir gerino karjeros rekordą (64.98).

Nugalėjo dukart iš eilės olimpine čempione tapusi amerikietė Valarie Allman su geriausiu XXI amžiaus rezultatu pasaulyje – 73.52 m. V. Allman rezultatas yra 5-as per visą moterų disko metimo istoriją ir geriausias nuo pat 1989 m.

• 73.52m

• American Record 🇺🇸

• 5th all-time 🌍

• Furthest throw since 1989



Valarie Allman threw a monstrous throw in the women’s discus at the Oklahoma Throws Series World Invitational!!!



🎥 Throws University (YouTube) pic.twitter.com/elVdRJxs5o