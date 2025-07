Puronui – 15-a vieta pasaulio šiuolaikinės penkiakovės taurės finale, Egipto sportininkas pasiekė naują rekordą

Titas finale surinko 1505 taškus, pasiekdamas solidžių rezultatų visose penkiose rungtyse. Varžybas jis pradėjo fechtavimu – rungtimi, kuriai reikia ne tik fizinio pasirengimo, bet ir greitų taktinių sprendimų. T. Puronas čia pelnė 206 taškus, pademonstravęs kovingą charakterį ir gebėjimą kovoti su elitiniais varžovais.

Antroji rungtis – kliūčių ruožas. Ši nauja šiuolaikinės penkiakovės rungtis reikalauja sprogstamosios jėgos, koordinacijos ir drąsos. Titas trasą įveikė per 34,60 sek., pelnydamas 342 taškus.

Plaukimo rungtyje – 200 metrų distancijoje laisvu stiliumi – Titas distanciją įveikė per 2:14,01 ir už tai pelnė 282 taškus. Šis rezultatas leido jam į bėgimo ir šaudymo rungties startą stoti 16-oje vietoje.

Šioje lemiamoje rungtyje Titas pademonstravo ištvermę ir šaltakraujiškumą. 5 x 600 metrų bėgimo distanciją su keturiais šaudymo etapais, kurių nė vienas neviršijo 14 sek., jis įveikė per 10:25,90, pelnęs 675 taškus. Šis pasirodymas užtikrino galutinę 15 vietą tarp 18 stipriausių planetos atletų, patekusių į finalą.

Varžybų nugalėtoju tapo Egipto atstovas Moutazas Mohamedas, surinkęs 1583 taškus ir pasiekęs naują pasaulio rekordą. Sidabrą pelnė čekas Matejus Lukešas, bronzą – prancūzas Ugo Fleurot.

Incredible performance by

Moutaz Mohamed 👏

1st #WorldCup gold for the Egyptian 🇪🇬 who breaks Overall Record with 1,576 Points ⛓️‍💥 pic.twitter.com/e0ng9z6L8Z