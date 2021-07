Puma kedai – dominuojanti jėga sporte, madoje ir gatvėse

Po skyrybų su broliu Rudolfui puikiai sekėsi kurta savo verslą ir garsinti Puma vardą. Kompanijos kūriniai vis labiau plito visame pasaulyje ir pynėsi su pačiomis įvairiausiomis kultūromis ir žmonėmis. Puma batai į pergales lydėjo olimpinius bėgikus ir aukščiausio meistriškumo futbolininkus – net ir patį karalių Pele.

Nesibaigianti Puma Suede sėkmės istorija

Batai, apie kuriuos galėtume kalbėti ištisas valandas, o jų reikšmė kedų kultūros istorijai – neišmatuojama. Tai legendiniai Puma Suede kedai, kurių populiarumo banga nenuslūgsta net ir po daugybės metų. Ikoninio modelio istorija prasidėjo dar 1968-aisiais, kai kompanija prieš pat Olimpines žaidynes Meksikoje pristatė Crack vardo batus. Šį vardą įkvėpė tuo metu populiarus terminas, reiškiantis vienos ar kitos srities profesionalą.

Puma Crack kedai debiutavo Meksikos olimpiadoje – kompanijos planas buvo, jog šie batai ir sportiniai kostiumai puoštų atletus jiems lipant atsiimti iškovotų medalių. Melynai baltus Puma Crack kedus avėjo sportininkai, kuriuos Puma rėmė, o juodai baltus – visi likę. Būtent, dėl pastarųjų Meksikos olimpiadoje kilo nemenkas šurmulys. 200 metrų bėgimo rungtyje auksą laimėjęs Tommie Smith‘as ir trečias likęs John'as Carlos'as ant apdovanojimų pakylos iškėlė kumščius į dangų – tokiu gestu atletai siekė atkreipti dėmesį į rasinę nelygybę, vyraujančią JAV. Abu sportininkai, užlipę ant apdovanojimų pakylos, šalia turėjo Puma Crack batus.

1972-aisiais Puma kompanija sudarė sutartį su Niujorko „Knicks“ žvaigžde Walt‘u “Clyde” Frazier’iu. Akį traukiančiu stiliumi garsėjęs krepšininkas reikalavo, jog kiekvienoms jo krepšinio rungtynėms Puma paruoštų vis naujos spalvinės versijos žemo profilio kedus. Skaičiuojama, jog Frazier’io pėdas papuošė net 390 skirtingų spalvų kedų! Sėkmingai NBA rungtyniavęs krepšininkas tapo pagrindiniu Crack kedų vėliavnešiu, todėl Puma nusprendė pagerbti atletą ir juos pervadino į Puma Clyde. Po šio ėjimo kedų populiarumas dar labiau išaugo bei pradėjo dominuoti Niujorko miesto gatvėse.

„Knicks“ žvaigždės kontraktui su Puma pasibaigus, Clyde batai buvo įtraukti į tarptautinę kolekciją, o kompanija buvo priversta dar kartą pakeisti jų pavadinimą. Taip batams buvo suteiktas Suede vardas, kurį puikiai pažįstame iki pat šių dienų. Ypatingai svarbus laikotarpis Puma Suede istorijoje buvo devintasis dešimtmetis. Niujorkas tuo metu buvo ypatingai spalvingas ir gatvės spirgėjo nuo kultūrinio veiksmo vibracijų – pamatus čia statė hip-hopo kultūros kūrėjai, breiko šokio meistrai, grafitti menininkai, augo riedlenčių kultas. Viso šio kultūrinio veiksmo centre sukosi ir stilius, kuris vis labiau buvo siejamas su saviraiška ir unikalumo paieškomis. Svarbiu akcentu šiame procese buvo ir laisvalaikio kedai, kurie tapo vertinami skirtingų subkultūrų ir kiekvienoje jų kūrė skirtingus istorijos vingius. Avalynės tapimas svarbia unikalaus identiteto dalimi padėjo statyti kedų kultūros pamatus ir leido jai vis labiau augti. Legendinius Puma Suede kedus įsigyti gali ir SIL.lt elektroninėje parduotuvėje.

Modernaus stiliaus pažibos

Nuolat auganti Puma kompanija šiuo metu išgyvena ryškų pakilimą ir visą pasaulį stebina kūrybingomis idėjomis. Dominuojančia jėga gatvės stiliaus kontekste tapusi kompanija ir jos laisvalaikio batai vyrams, moterims ir vaikams tapo laisvos sielos, aktyvaus gyvenimo ir spalvingo identiteto simboliu. Puma avalynė leidžia ne tik stilingai atrodyti ir jaustis užtikrintai – ji suteikia galimybę išreikšti save ir gatves užpildyti ryškiomis spalvomis bei skleisti galingą stiliaus idėją per pasaulį. Puma kedai sulaukia daugybės simpatijų visame pasaulyje dėl neeilinių idėjų, kurios virsta realybe bendradarbiaujant su garsiais dizaineriais ir prekės ženklais. Kompanijos atvirumas leidžia skleistis kūrybingumui ir įgyvendinti unikalius projektus. Pasauliui Puma jau pristatė kolaboracijas su BMW, Helly Hansen, Rhude, Randomevent, Ader Error ir daugybe kitų, visame pasaulyje pažįstamų, vardų bei neplanuoja sustoti. Daugybę naujos kartos Puma avalynės kūrinių gali rasti ir SIL elektroninėje parduotuvėje. Susipažink su keletų ryškiausių šių dienų Puma vėliavnešių, kurie valdo miesto gatves.

Puma Cruise Rider laisvalaikio batai moterims – vienas ryškiausių siluetų, skirtų vasaros sezonui. Šiuos kedus Puma dedikuoja aktyvioms, energingoms šių dienų moterims ir merginoms, kurios nebijo laužyti taisyklių, stebinti ir yra pasiruošusios užkariauti pasaulį. Puma teigia, kad stilius – tai vienas iš raktų į kiekvienos dienos pergales ir moterys į tai negali žiūrėti pro pirštus, todėl šie bateliai taps komfortą garantuosiančiu ir pasitikėjimą savimi spinduliuosiančiu akcentu, kurį pamilsi nuo pirmųjų žingsnių. Akį traukiantis stilius dažnai gali pasakyti daugiau nei žodžiai, todėl nepamiršk būti ryški ir spalvinga! Puma Cruise Rider kedai išsiskiria pastelinėmis spalvomis, kurios skleidžia retro stiliaus energiją. Šie laisvalaikio batai gali tapti puikia detale, kuri užpildys Tavo įvaizdį ar net taps pagrindine jo dalimi. Viena tikrai aišku – su šiais kedais jis nebus nuobodus! Energingo dizaino bateliai – puikus pasirinkimas šiai vasarai. Jie tave lydės ir džiugins absoliučiai visur – į pasivaikščiojimus parke, vakarėlį ar net pasimatymą. Nieko nelauk ir rinkis Puma Cruise Rider bei leiskis į stilingus vasaros nuotykius! Specialiai moterims sukurtas modelis – itin universalus. Jį lengvai suderinsi su pačių įvairiausių stilių apranga ir jos detalėmis, todėl su Puma Cruise Rider gausi ir galimybę žaismingai iprovizuoti bei kasdien diktuoti vis naujas įvaizdžio taisykles arba jas laužyti.

Aukščiausius pasitikėjimo balus užsitarnavo ir kitas kompanijos siluetas – Puma RS-X. Modelis tapo tobula drobe daugybei skirtingų spalvinių versijų, iš kurių sau tinkamą atrasti gali kiekvienas! Puma RS-X kedai – tai žvilgsnis į klasikinį stilių ir nesenstančią jo pusę. Spalvingam laisvalaikiui ir ryškioms asmenybėms dedikuoti batai išleisti buvo 2020-aisiais ir netrukus sulaukė didelių simpatijų bei lengvai atrado kelią į kedų gerbėjų širdis. Modelį ir jo idėją apibūdina trys žodžiai – extreme, remixed, exaggerated (ekstremalus, sumaišytas, ryškus). RS-X siluetas vienija nostalgišką, 80-ųjų įkvėptą stilių ir futuristines idėjas. Rezultatas – laisvalaikio kedai, kurie gatvėje medžios praeivių žvilgsnius, o savininkui leis mėgautis aukščiausio lygio komfortu kiekvieną dieną. RS-X modelį kūrusius dizainerius įkvėpė kultūra, vaizdo žaidimai, spalvingas aprangos stilius iš jau minėto devinto dešimtmečio. Šis kompanijos kūrinys tapo užtikrintu argumentu ir įrodymu, jog klasika gali atgimti pažangioje formoje ir diktuoti taisykles šių dienų stiliaus pasaulyje.

Spalvingą stilių sukurti Tau tikrai padės Puma Mirage Mox laisvalaikio kedai. Šis modelis – tai kompanijos dėmesys elektroninės muzikos fenomenui. Kadaise elektroninė muzika skambėjo nelegaliuose vakarėliuose apleistuose angaruose ir veikė kaip viena iš pasipriešinimo santvarkai formų, o dabar ji tapo globaliu kultūriniu fenomenu, vienijančiu milijonus gerbėjų. Muzikos ir stiliaus kultūrose galima atrasti daugybę panašumų ir jas vienijančių idėjų, todėl Puma kompanija norėjo nusilenkti elektroninės muzikos fenomenui ir pasauliui pristatyti jos įkvėptus batus. Žinoma, jie tave lydės ne tik į nakties šokius, bet ir džiugins dienos metu.

Puma Mirage Mox kedai buvo kuriami žvelgiant į Mirage bėgimo batus iš 10-ojo dešimtmečio. Archyvuose atrastą modelį Puma prikėlė naujam gyvenimui ir suteikė futuristinę išvaizdą. Batų dizainą įkvėpė trankūs ir spalvingi vakarėliai naktiniuose klubuose ar festivaliuose bei energinga elektroninė muzika. Buvo stengiamasi, jog bateliai primintų festivalio ar naktinio klubo atmosferą, kurioje susipina muzikos skambesys, šviesos ir žmonių energija. Muzika visada buvo vienas iš būdų, leidžiančių pabėgti nuo kasdienės rutinos ir bent trumpam atsipalaiduoti. Puma Mirage Mox kedai dedikuojami energingam laisvalaikio stiliui ir spalvingoms asmenybėms, kurios kiekvieną dieną pasitinka su didele energija. Vyriški ir moteriški Puma laisvalaikio batai atstovauja naujos kartos dizaino kalbą ir pasakoja spalvingą istoriją apie unikalų stilių ir suteikia galimybę jį susikurti pačiam.

Aukšta kokybė visada buvo Puma kompanijos pamatinė vertybė ir tai metams bėgant tik dar labiau vertinama. Puma kedai vyrams, moterims ir vaikams gaminami pasitelkiant pažangias technologijas ir naudojant aukščiausios klasės medžiagas bei nuolat ieškoma būdų gaminamos produkcijos lygį tobulinti. Šių dienų Puma kompanijos filosofija itin atvira ir universali, nes dėmesio čia atrandama visiems ir siekiama, jog pačių įvairiausių stilių gerbėjai būtų patenkinti. Legendomis jau tapę modeliai iš Puma archyvų džiugina vyresnės kartos atstovus, o nauji kūriniai ir futuristinės ikonų interpretacijos leidžia unikalų stilių kurti jaunosios kartos atstovams. Neabejotinai, viena pagrindinių avalynės rinkos žaidėjų laikoma Puma į sėkmę žengia po savo vėliava pritraukdama pačių įvairiausių sričių profesionalus. Kompanija nuolat ieško būdų įgyvendinti naujas idėjas ir nustebinti savo gerbėjus. Vienas iš pagrindinių šių dienų Puma veiklos akcentų – tai kolaboracijos su menininkais, dizaineriais ir visame pasaulyje žinomais prekės ženklais.

Tik aukščiausius tikslus sau kelianti Puma aktyviai plečia savo sporto sekciją, kurią reprezentuoja garsiausi pasaulio atletai. Po Puma kompanijos vėliava pergales medžioja Sergio Aguero, Kyle’as Kuzma, Lewis’as Hamilton’as, Usain’as Bolt’as, LaMelo Ball’as, Marvin’as Bagley, Terry Rozier’as ir daugybė kitų aukščiausios klasės sportininkų.

Didelis kompanijos dėmesys skiriamas aktyviam moterų laisvalaikiui. 2021-aisiais startavo Puma inicijuota She Moves Us kampanija, skirta specialiai moterims. Pagrindine jos ambasadore tapo šių dienų pop scenos žvaigždė Dua Lipa. Šia kampanija siekiama įkvėpti moteris ir merginas aktyviai išnaudoti savo laisvalaikį ir be jokios baimės įveikti kasdienius iššūkius. Kartu su Dua Lipa She Moves Us kampanijos žinutę pasauliui skleidžia gausus būrys žinomų moterų - modelis Winnie Harlow, aktorė ir manekenė Cara Delevingne, WNBA žvaigždė Skylar Diggins-Smith, golfo žaidėja Lexi Thompson, futbolininkė Nikita Parris ir šuolininkė į aukštį Yaroslava Mahuchikh.

Kartu su Puma švęsti kiekvieną dieną ir mėgautis aktyviu gyvenimu kviečiame ir Tave. Prisijunk, atrask ir mėgaukis! Su Puma nerk į nuotykių paieškas ir pergalių medžioklę. Aukščiausios kokybės Puma prekes laisvalaikiui ir sportui įsigyk Sil.lt elektroninėje parduotuvėje.