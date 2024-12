PSG išplėšė pergalę, o nokautuotas Donnarumma patyrė kraupią veido traumą

Dar pirmajame kėlinyje rungtynės baigėsi PSG vartininkui Gianluigi Donnarummai. Po varžovo pražangos ir smūgio bateliu į veidą italui prireikė dešimties siūlių, o kraupiais vaizdais su traumos padariniais buvo dalintasi internete.

Verta pažymėti, kad „Monaco“ futbolininkas Wilfriedas Singo už šią pražangą prieš vartininką negavo jokios kortelės. Gynėjas mače jau kiek anksčiau buvo įspėtas, bet po VAR peržiūros buvo nuspręsta, kad antros geltonos kortelės šis epizodas nėra vertas.

🚨⚠️ Gigio Donnarumma's conditions pictured by @ArthurPerrot… after a foul suffered by Wilfred Singo.

