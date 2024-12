FIFA Tarpžemyninės taurės nugalėtoju tapo „Real“ klubas, o Modričius tapo rekordininku

Kylianas Mbappe Madrido klubą į priekį išvedė 37-ąją minutę, o antrajame kėlinyje po įvartį pridėjo Rodrygo ir nuo 11 metrų žymos pasižymėjęs Vinicius Junioras.

„Real“ gavo tiesioginį bilietą į šį finalą, o „Pachuca“ dar turėjo įveikti du varžovus.

FIFA Tarpžemyninės taurė įsteigta tik pernai.

Beje, šis triumfas leido Luka Modričiui tapti daugiausiai titulų su „Real“ per klubo istoriją iškovojusiu futbolininku. Jis laimėjo jau 28 trofėjų.

REAL MADRID WIN THE INTERCONTINENTAL CUP



Another one for the collection 🏆 pic.twitter.com/f10c1n5izW