Produktyvus Jonas Valančiūnas beveik kas minutę rinko po tašką

NBA išvykos rungtynėse jie 109:119 (24:35, 29:33, 32:28, 24:23) nusileido Fynikso „Suns“ (23-21). Tai jau 13-asis Vašingtono ekipos pralaimėjimas iš eilės, o paskutinė pergalė buvo iškovota sausio 1 dieną.

Lietuvos aukštaūgis per 17 minučių surinko solidžius 16 taškų (4/9 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 2/2 baudų), atkovojo 4 kamuolius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus. J.Valančiūnas pasirodė itin švariai – rungtynes baigė be klaidų ir be pražangų.

Pirmasis kėlinys svečiams prasidėjo itin prastai – „Wizards“ leido „Suns“ įsibėgėti ir jau po kelių minučių atsiliko net 18 taškų (14:32). Nepaisant sunkios pradžios, trečiajame kėlinyje Vašingtono krepšininkai pademonstravo kovotojų dvasią – spurtavę jie priartėjo iki vos 4 taškų (83:87). Tačiau Finikso klubas atsakė septynių taškų serija (83:94), grąžindamas sau saugią persvarą.

Ketvirtajame kėlinyje „Wizards“ dar kartą sugebėjo sumažinti atsilikimą – likus dviem minutėms iki rungtynių pabaigos, skirtumas buvo vos 4 taškai (109:113). Deja, paskutinės minutės buvo visiškai nesėkmingos – Vašingtono žaidėjai nepelnė nė taško, o „Suns“ užtvirtino pergalę baudų metimais.

„Wizards“ lieka paskutinėje vietoje, ieškodami būdų išbristi iš nesėkmių ruožo, o „Suns“ toliau tvirtina savo pozicijas Vakarų konferencijoje.

„Wizards“: Kyle‘as Kuzma 30 (7/15 dvit., 5/9 trit., 1/2 baud., 11 atk. kam.), Jordanas Poole‘as 19 (5/10 trit., 10 rez. perd., 6 per. kam.), Jonas Valančiūnas 16, Bilalas Coulibaly 12, Alexas Sarras ir Bubas Carringtonaspo 11, Kyshawnas George‘as ir Corey Kispertas po 5.

„Suns“: Kevinas Durantas 29 (6/11 dvit., 5/8 trit., 2/2 baud.), Nickas Richardsas (19 atk. kam.) ir Bradley Bealas (4/6 trit.) po 20, Devinas Bookeris 18 (0/8 trit., 7 rez. perd.), Tyusas Jonesas 16, Graysonas Allenas 8.