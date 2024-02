Pristatyti 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių medaliai – kiekviename bus po Eifelio bokšto dalelę

Įdomu, kad į visų prabų medalius bus įlieta ir originali Eifelio bokšto dalis. Šešiakampė geležies detalė bus patalpinta medalio centre.

Iš viso 5 084 aukso, sidabro ir bronzos medaliai buvo sukurti Prancūzijos juvelyrų „Chaumet“.

„Visiems Paryžiaus olimpinių ir parolimpinių žaidynių medalininkams norėjome padovanoti 1889 m. pastatyto Eifelio bokšto dalelę“, – teigė organizacinio komiteto vadovas Tony Estanguet.

Iškilmių direktorius Thierry Reboulas paaiškino, kad metalo gabalėliai buvo paimti iš originalios konstrukcijos, tačiau iki šiol nebuvo naudojami.

Unique symbol of a dream coming true.

The ultimate reward for a victory or a podium finish!

They carry in their hearts an actual fragment of the Eiffel Tower.

Here are the #Paris2024 Olympic and Paralympic medals.@Olympics @Paralympics pic.twitter.com/08VLwyVwq6

REKLAMA