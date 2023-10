Priimtas sprendimas dėl nutrauktų „Euro 2024“ atrankos rungtynių tarp Belgijos ir Švedijos

UEFA sprendimu, ši dvikova nebus užbaigta. Sutikus abejų šalių federacijoms, galutinis rungtynių rezultatas buvo užfiksuotas toks, koks jis buvo prieš nutraukinat rungtynes – 1:1.

Primename, jog Belgijos ir Švedijos rungtynėse žaidėjai atsisakė tęsti susitikimą po to, kai jie sužinojo, jog Briuselyje buvo nušauti du Švedijos rinktinės gerbėjai.

Taip pat nuspręsta, jog artimiausiu metu Izraelyje nebebus rengiamos UEFA varžybos, o Haifos „Maccabi“ pasitraukė iš UEFA Jaunimo lygos.

BREAKING: The Euro 2024 qualifier between Belgium and Sweden declared abandoned at half-time will not be replayed, with a 1-1 result confirmed as final. pic.twitter.com/IQQLx912vA