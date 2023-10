Po išpuolio Briuselyje, per kurį nušauti du žmonės, sustabdytas „Euro 2024“ atrankos mačas

Vietos žiniasklaida pranešė, kad aukos buvo švedai, kurie, kaip skelbia goal.com, vilkėjo futbolo marškinėlius. Keliama prielaida, kad Briuselyje viešėję švedai galėjo būti atvykę palaikyti Švedijos rinktinės, kuri šiandien Europos čempionato atrankos rungtynėse susitiko su Belgijos ekipa.

Komandos sužaidė pirmąjį kėlinį, per kurį abi rinktinės pelnė po įvartį, tačiau vėliau buvo paskelbta, kad ekipos nusprendė nebetęsti rungtynių po to, kai paaiškėjo daugiau detalių apie įvykį.

„Belgijos ir Švedijos rungtynės buvo sustabdytos, nes žaidėjai atsisako išeiti į antrąją rungtynių pusę.

Tai įvyko po to, kai prieš šio vakaro rungtynes Briuselyje buvo nušauti du švedų futbolo sirgaliai.

Po pirmosios rungtynių pusės futbolo valdžios institucijos dar nebuvo nutraukusios rungtynių, tačiau dabar žaidėjai atsisakė grįžti“, – skelbiama „X“ socialiniame tinkle.

BREAKING: The Euro 2024 qualifier between Belgium and Sweden hasn't resumed after half-time.



The players decided they did not want to continue the game, because of the tragic shooting that had taken place in the capital tonight. pic.twitter.com/qh7SM8GFvt