Prieš ypatingą išvyką – Trinchieri prisiminimai ir netikėta prognozė

Sunkiai sezoną pradėję Željko Obradovičiaus auklėtiniai praėjusiame ture pasiekė puikią pergalę – 78:70 namuose nukovė Pirėjo „Olympiakos“ komandą.

O štai „Žalgiris“ savo žiūrovų akivaizdoje iššvaistė 16 taškų pranašumą ir galiausiai krito prieš Vitorijos „Baskonia“.

Pats A. Trinchieri yra treniravęs „Partizan“ komandą dvejus metus nuo 2018-ųjų iki 2020-ųjų – su Belgrado komanda jis dukart laimėjo Serbijos taurę.

„Žinote puikiai, kokios specifinės ir ypatingos man yra rungtynės Belgrade prieš „Partizan“, – pabrėžė „Žalgirio“ treneris. – Jie dabar yra puikios formos – pasiekė dvi pergales Eurolygoje paeiliui, žaisdami kone tobulai tiek puolime, tiek gynyboje. Pridėti galime ir tai, kad sirgaliai ten kelia kartelę kiekvienam varžovui. Laukia labai sunkios rungtynės. Iš kitos pusės, po blogiausių rungtynių sezone prieš „Baskonia“, kurios mums daug kainavo, mes persigrupavome, bandėme suprasti klaidas, kurias padarėme. Tai nereiškia, kad tų klaidų mes tikrai nepadarysime, bet šis momentas kiekvienai Eurolygos komandai yra sudėtingas. Mes bandysime kovoti su „Partizan“, turime likti susikoncentravę, privalome būti protingi ir efektyvūs, kartais kentėti, nes ne viskas klostysis tobulai. Gali reikėti ir giliai įkvėpti kelioms minutėms, per kurias mūsų galva bus po vandeniu. Privalome likti rungtynėse fiziškai ir psichologiškai, o po 40 minučių pažiūrėsime į švieslentę ir turime galėti pasakyti, kad padarėme viską.“

„Partizan“ vasarą pakeitė praktiškai visą sudėtį, o A. Trinchieri pripažino, jog panašios situacijos veikiausiai nėra matęs.

„Jei ir yra treneris, kuris gali iš to išeiti laimintis, tai Željko. Jau dabar matau komandos tobulėjimą, augimą. Turėjau tokią nuojautą, kad jie gali būti viena iš keturių komandų finalo ketverte“, – drąsią prognozę tėškė italas.

Paklaustas, kas lemia „Partizan“ rezultatų pagerėjimą, Lietuvos vicečempionų treneris kalbėjo: „Taktiniai dalykai visad yra antrame plane. Taip, jie yra reikalingi, bet žaidėjai turi suprasti vienas kitą, apsiprasti vienas prie kito. Mano nuomone, jų sudėtis yra puiki – gera gynėjų linija, atletiški gynybiniai žaidėjai, metikai. Jei pagalvojame, kad NBA žaidėjas Washingtonas nežaidė praėjusiose rungtynėse... Tai parodo komandos gylį.

Dėl to, žvelgiant į visą bendrą paveikslą, manau, kad jie pretendentai žengti labai toli. Eurolyga yra daug reikalaujanti, čia esi baudžiamas už kiekvieną savo klaidą. Yra daug rungtynių, kuriose pelnoma mažai taškų, o galiausiai viską nulemia 3-5 taškeliai. Visada viską lemia laikas, tas pats ir mums – pradėjome labai gerai, dabar stringame.

Ar esu nustebęs? Ne. Žinoma, norėčiau, kad nebūtų to smuktelėjimo žemyn, bet mes gyvi, bandome tobulėti. Mūsų blogos atkarpos visad priklauso nuo išorinių veiksnių. Dabar penkerias rungtynes žaidėme be labai specifinio žaidėjo Smailagičiaus. Tuomet reikia rasti naują žaidėją, atvyksta žaidėjas be Eurolygos patirties, jis bando pagelbėti komandai, yra alkanas, bet daug kas, kas čia vyksta, jis to nėra matęs per savo karjerą. Tuomet turi žaidėjus, kurie žaidė virš savo galimybių, bet pradeda žaisti žemiau jų. Ir turi pralaimėjimų seriją...

Matėte, kas vyko praėjusią savaitę, kas vyksta vietiniuose čempionatuose. Dėl to buvau piktas – kai kurie dalykai nėra trenerio kontrolėje. Reikia sugebėti perkrauti smegenis ir kūną po Eurolygos rungtynių, bandyti turėti kuo daugiau šviežumo. Esame laimingi, kad kol kas tą gan gerai sutvarkome. Turėjome dvejas blogas rungtynes, bet nėra taip, kad komandai nerūpi. Gali žiūrėti į „Real“, kitas Eurolygos komandas. Ir ką, sakysi, kad jiems nerūpi? Ne. Tai realybė.

Dabar gruodis – keturios treniruotės ir 11 rungtynių. Keturios ir tos nepilnos. Pilna treniruotė, kai turi dar dieną be rungtynių po jos. Komplikuota, bet taip yra visiems.“

„Žalgirio“ komandoje visi pagrindinės sudėties žaidėjai yra sveiki, tad vieną teks palikti už rungtynių ribos. Praėjusią savaitę rungtynėms neregistruotas buvo Ignas Brazdeikis.

„Sprendimas visad priimamas atsižvelgiant į keletą aplinkybių. Sprendimo nepriimu pagal tai, koks atsikėliau ryte, nes dažniausiai atsikeliu blogos nuotaikos ir man reikia bent kelių kavos puodelių, kad priimčiau gerą sprendimą. Viskas priklauso nuo formos, komandos poreikių, varžovų ir fizinės kondicijos. Šie keturi parametrai lemia sprendimą“, – paaiškino A. Trinchieri.

Kalbėdamas apie Ž. Obradivičių, treneris pabrėžė, jog serbas pats žaidė geriausioje Jugoslavijos krepšinio eroje, o dabar pasižymi pačia geriausia reakcija į įvykius aikštėje.

„Labai sunku jį nustebinti. Nenuostabu, kad Šaras, jo kažkada treniruotas, turi tą patį“, – teigė A. Trinchieri.

Prisimindamas savo etapą Belgrade, strategas nėrė į prisiminimus: „Tai man davė viską. Išgyvenau labai gilias patirtis. „Partizan“ tada buvo kitoks, jiems reikėjo žmogaus, kuris suteiktų viltį, kad komanda grįš į ankstesnes gražias dienas. Jie vilties neturėjo, strigo. Aš vykau ten, nes tai „Partizan“ – man nerūpėjo biudžetas, žaidėjai. Tu gali laimėti, pralaimėti, gerai treniruoti ar blogai, bet atsakomybė, kurią turi treniruodamas „Partizan“ ar „Žalgirį“, atsakomybė ne tik dėl rezultato, bet ir dėl to, kaip žaidžia tavo komanda, kaip tavo žaidėjai miršta aikštėje... Abi komandos tai turi – jei sirgaliai supranta, kad žaidėjai žaidžia virš savo limitų – jie bus patenkinti, nepaisant rezultato, jie gerbs tave. Tą išmokau būdamas „Partizan“. Esu už tai dėkingas. Žinau, kad dabar komanda gerose rankose. Nežinau, ar „Partizan“ būtų ten, kur yra, be mano dvejų metų atkarpos. Žinau, kad tie žaidėjai, kurie buvo su manimi, žaidė dviem lygiais aukščiau nei leido jų talentas.“

„Partizan“ ir „Žalgirio“ rungtynės antradienio vakarą startuos 21:30 val., jas tiesiogiai stebėti galėsite naujos kartos televizijoje „Go3“.