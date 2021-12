Prieš šventes į „Valorant” sugrįžta gniūžčių karo režimas

„Riot Games” paskelbus balsavimą, kokį populiarų režimą žaidėjai norėtų sugrąžinti į žaidimą prieš šventes, didžioji dalis jų nubalsavo už gniūžčių karą.

Skelbiama, jog juo „Valorant” žaidėjai mėgautis galės iki sausio 11 dienos.

Deck the halls with snowballs and mollies. You voted and we listened. This winter wonder of a game mode is live now until January 11, 2022. Thank you to everyone who voted in our Twitter poll. https://t.co/JywzJLAMWM pic.twitter.com/Or27jAZntu