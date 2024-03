Prieš svarbias rungtynes Vilniuje – „Bešiktaš“ pasipiktinimas: „Esame nusivylę ir net šokiruoti“

Rungtynių išvakarėse Stambulo ekipa išplatino viešą laišką, kuriame paskelbė savo pasipiktinimą kitos ekipos krepšininkui skirta nuobauda už draudžiamų medžiagų vartojimą.

„Esame nuoširdžiai nusivylę ir net šokiruoti sužinoję, kad Izraelio krepšinio asociacija už draudžiamų preparatų vartojimą mūsų Europos taurės ketvirtfinalio varžovui Tel Avivo „Hapoel“ žaidėjui Xavierui Manfordui skyrė tik 21 dienos diskvalifikaciją“, – rašė klubo atstovai.

Primename, kad X. Manfordas buvo patikrintas dėl draudžiamų medžiagų gruodžio 15 d., po komandos namų lygos rungtynių su Ness Zionos „Ironi“.

Tada Izraelio komanda pareiškime teigė, kad kanapės, kurios buvo rastos krepšininko organizme, yra ne rezultatus gerinantis preparatas, o krepšininkas prieš tai turėjo nepriekaištingą drausmės istoriją.

„Už tokį nesportišką, su sporto dvasia nesuderinamą elgesį paskirta 21 dienos diskvalifikacija, apie kurią paskelbta likus vos kelioms dienoms iki mūsų rungtynių, yra labai menka, palyginti su panašiomis diskvalifikacijomis. Tokia lengva nuobauda meta šešėlį tokio sporto dvasiai prieštaraujančio elgesio atgrasymui ir prevencijai ir sukuria situaciją, kuri gali sudaryti sąlygas tokiam elgesiui.

