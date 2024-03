Efektingu epizodu pasižymėjęs Augustas Marčiulionis – NCAA Vakarų finale

Lietuvio komanda po šios pergalės pateko į NCAA Vakarų pakrantės konferencijos turnyro finalą. Jame „Gaels“ susitiks su Gonzagos „Bulldogs“ ir San Fransisko „Dons“ poros nugalėtojais.

Augustas Marčiulionis nugalėtojų gretose per 33 žaidimo minutes pelnė 13 taškų (6/8 dvit., 0/1 trit., 1/1 baud.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, bet pažeidė taisykles 3 kartus bei padarė 2 klaidas.

Gynėjas šiąnakt pasižymėjo efektingu epizodu puolime, pastatydamas varžovą ant „pačiūžų“.

The WCC Player of the Year making Player of the Year plays! Augustas Marciulionis AND ONE! #GaelsRise pic.twitter.com/euKvhII4TI

