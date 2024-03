Fantastišką atkarpą fiksuojantis Kevinas Durantas vedė „Suns“ į pergalę

Kevinas Durantas nugalėtojams pelnė 37 taškus, taip pat atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Tai buvo jau ketvirtos rungtynės iš eilės, kai K. Durantas pelno 35 ar daugiau taškų.

Devinas Bookeris, sugrįžęs po dešinės čiurnos raiščių patempimo, „Suns“ gretose surinko 27 taškus. Amerikietis dėl traumos buvo praleidęs ketverias rungtynes, tačiau šiąnakt sužaidė 38 minutes ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei atkovojo 6 kamuolius.

Antrojo ketvirčio viduryje Fynikso komanda vis dar atsiliko 63:44, bet atsakė 43:15 spurtu, kuris baigėsi jau įsibėgėjus trečiajam kėliniui.

