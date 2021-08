Tarp tokių asmenų buvo paminėtas ir buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas Marius Žaliūkas. Lietuvis anapilin po sunkios ligos iškeliavo praėjusių metų lapritį.

M. Žaliūkas „Leeds Utd“ klube žaidė 2012/2013 m. sezone.

Tiek M. Žaliūkas, tiek kiti anapilini iškeliavę minėtų klubų futbolininkai ir treneriai prieš rungtynes buvo pagerbti tylos minute.

Marius Zaliukas one of those remembered before Manchester United v Leeds. 🇱🇹 pic.twitter.com/OHgYCzB9Vo