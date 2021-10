Prieš LFF taurės finalą – žalgiriečių noras atsigriebti ir „Panevėžio“ noras apginti titulą

Mačas Šiaulių centriniame stadione startuos 18 valandą.

Prieš rungtynes surengtoje spaudos konferencijoje žalgiriečių treneris Vladimiras Čeburinas teigė, jog Vilniaus ekipai iškovoti pirmą sezono titulą yra tikrai svarbu.

„Kiekvienos rungtynės yra atskira istorija, čia gali patekti tiek A lygos, tiek ir Pirmos lygos komandos, tačiau šiemet esame mes ir „Panevėžys“. Tai rungtynės, kurios nuspręs, kas taps LFF taurės nugalėtojais.

Iškovoti pirmą titulą yra labai svarbu, suprantame tai. Šioje komandoje tikslai yra keliami aukščiausi, tad čia visada yra kalbama apie trofėjus, tad trofėjus yra labai svarbu“, – sakė sostinės klubo treneris.

Jam antrino ir ekipos kapitonas Saulius Mikoliūnas, taip pat paminėjęs, kad „Žalgiris“ sieks revanšo už pavasarį patirtą pralaimėjimą LFF supertaurėje.

„Tikrai laukia intriguojančios ir įdomios rungtynės, kovosiem dėl pirmo mūsų trofėjaus. Tai yra ypatingos rungtynės mums, nes tai yra revanšinė mūsų kova už šiemet pralaimėtą LFF supertaurės mačą „Panevėžio“ klubui. Komandai tai bus papildoma motyvacija šiose rungtynėse, jos bus intriguojančios ir įdomios, o laimės tie, kurie tądien bus stipresni“, – teigė vilniečių ekipos veteranas.

Jis pastaruoju metu rungtyniauti negalėjo rungtyniauti dėl traumos, tačiau atskleidė, kad jau artimiausiu metu turėtų būti pilnai pasiruošęs vėl žengti į aikštę.

„Esu visai šalia 100 procentų, ta trauma pasirodė daug rimtesnė nei pradžioje manėme, nes buvo ir raumens plyšimas, ir sausgyslės mikro-įplyšimai. Raumenis pagydyti pavyko gana greitai, o sausgyslė yra toks dalykas, kuriam reikia laiko.

Jau gal daugiau nei savaitę treniruojuosi su komanda ir manau, kad greitu metu pavyks pasiekti optimalią savo formą“, – teigė „Žalgirio“ senbuvis.

Tuo tarpu V. Čeburinas atskleidė, jog daugiau iš esmės visi žaidėjai yra pasiruošę, o kai kurie vis sparčiau grįžinėja į rikiuotę.

„Futbolas yra kontaktinis sportas, visada yra mikrotraumų, bet džiaugiamės, kad ir Saulius Mikoliūnas, ir Marko Karamarko jau dirba su komanda. Šiai dienai esame iš esmės pasiruošę“, – teigė strategas.

Nors solidžią formą Optibet A lygoje pastaruoju metu rodantis „Žalgiris“ yra įvardinamas kaip mačo favoritas, V. Čeburinas tokios etiketės priimti nenorėjo.

„Jau anksčiau minėjau, kad taurės rungtynėse viskas susideda iš vienerių rungtynių ir manau, kad tie, kas bus labiau motyvuoti, labiau susikaupę būtent toms rungtynėms, tie ir bus favoritai, o tai paaiškės rungtynių dieną aikštėje.

Tie rezultatai, kurie buvo pasiekti iki finalo, šiai dienai nėra svarbūs, abi komandos bus optimaliai nusiteikusios ir sieks įrodyti savo pranašumą aikštėje ir atsiduos ne 100, o 120 ar net 150 procentų“, – akcentavo specialistas.

Tuo tarpu S. Mikoliūnas atsiminė pavasarį vykusį mačą dėl Supertaurės ir gyrė varžovų komandą.

„Panevėžys“ tiek pernai laimėjęs prieš „Sūduvą“, tiek tada atsilikinėdami Supertaurėje, rado savyje jėgų ir perlaužė rungtynes ir po baudinių serijos laimėjo.

Komanda tikrai yra su charakteriu, o mums, kaip ir sakiau, tai yra papildoma motyvacija įrodyti, kad esame geresni ir atsirevanšuoti už tą pralaimėjimą pavasarį. Komanda nusiteikusi gerai, demonstruoja gerą žaidimą, tad važiuosime į Šiaulius gerai nusiteikę ir pasiruošę kovai“, – teigė žaidėjas.

Šiame turnyre „Panevėžys“ gina pernai iškovotą titulą – praėjusių metų finale panevėžiečiai po baudinių serijos nugalėjo Marijampolės „Sūduvą“ ir pirmą kartą iškovojo istorinį Lietuvos futbolo trofėjų.

Prieš savaitgalio rungtynes kalbėjęs Panevėžio klubo treneris Joao Martins teigė besidžiaugiantis, kad antrus metus iš eilės jo komandai pavyko pasiekti finalą.

„Pirmiausia noriu pasakyti, kad esu labai laimingas vėl būdamas čia ir atstovaudamas grupei, kuri labai didžiuojasi vėl būdama šioje vietoje. Labai sunku prognozuoti, kas bus rungtynėse, tačiau galima beveik garantuoti, kad tai bus sunkus mačas abiems komandoms. Tikiuosi, kad rungtynės bus įdomios ir geros sirgaliams, tikiuosi rasti gerą stadioną ir gerą aikštę, nes norint žaisti gerą futbolą tai yra reikalinga ir tikiuosi stipraus „Žalgirio“.

Labai gerai žinome šią komandą, puikūs žaidėjai, treneriai, didelė istorija, bet ir mes turime puikią ambicingų žaidėjų grupę, kuri nori nuveikti kai ką ypatingo. Mums tai nėra nieko naujo, jau žinome šią aplinką, viską, kas gali nutikti tokiose rungtynėse“, – kalbėjo treneris.

Jam tai bus jau ketvirtasis LFF taurės finalas karjeroje – du sykius finale jis dalyvavo būdamas Kauno „Stumbro“ trenerių štabo nariu, o pernai pirmą sykį pasiekė finalinį mačą būdamas vyriausiuoju treneriu.

„Man tai bus jau ketvirtasis taurės finalas, bet niekada finale nebuvau favorito pusėje. Visos rungtynės buvo lygios, sunkios. Toks mūsų tikslas – įnešti į rungtynes pusiausvyrą ir tada viskas yra įmanoma. Svajojame nuveikti kažką istorinio dėl savęs ir klubo“, – svarstė portugalas.

Sugrįžimu į finalą džiaugėsi ir „Panevėžio“ ekipos kapitonas Paulius Janušauskas.

„Tikrai malonu sugrįžti į finalą, visi sako, kad iškovoti taurę yra sunkiau nei ją apginti, tai tikiuosi, kad mes ją apginsime. „Žalgiris“ turi istoriją, mes dar kuriame savo istoriją ir tikiuosi, kad ją papildysime taurę pridėdamį į savo trofėjų kambarį. Taip pat kviečiu komandos aistruolius mus palaikyti taurės finale“, – sakė P. Janušauskas.

Tuo tarpu paklaustas apie didžiausius galims „Panevėžio“ pranašumus rungtynėse, J. Martinsas ryškių akcentų neišskyrė.

„Galbūt didžiausias pranašumas gali būti motyvacija, bet esu pratęs sakyti, kad visi pranašumai nebesiskaičiuoja kai rungtynės startuoja, tada yra 11 vyrukų prieš kitus 11. Tai bus rungtynės, kur mes susitiksime su varžovų stipriomis ir silpnomis pusėmis, žinome jų stiprias puses, jie žino apie mūsų.

Rungtynes gali nulemti detalės, standartinės situacijos, sėkmė ir kiti dalykai, bet visų rungtynių metu norime būti konkurencingi. Žinome, kad žaisime prieš labai stiprią komandą, bet nieko nebijome, esame čia, nes nusipelnėme čia būti“, – mintimis dalinosi portugalas.

Tiek praėjusių metų LFF taurę, tiek šių metų LFF supertaurę panevėžiečiai laimėjo po 11 baudinių serijų, tačiau J. Martinso teigimu, specialaus dėmesio tam skiriama nėra.

„Kai kurie žmonės sako, kad esame baudinių specialistai, bet nenorime, kad rungtynės nukeliautų iki baudinių, norime viską išspręsti per pagrindinį laiką ir manau, kad to nori abi komandos. Manau, kad abu sykius buvome labai konkurencingi ir per pagrindinį laiką, ir per pratęsimą, o tada – ir per baudinius. Nesiruošiame tik baudinių serijai, ruošiamės viskam ir jei rungtynės nukeliaus iki baudinių – atiduosime visas pastangas, kaip kad jas atiduosime ir pagrindinio laiko metu. Neįmanoma nuspėti, kaip baigsis rungtynės, tik tikiuosi, kad tai bus lygios rungtynės ir kad jos bus labai geros visam Lietuvos futbolui“, – teigė strategas.

Įdomu tai, kad P. Janušauskas taurę jau yra laimėjęs tiek su „Panevėžio“, tiek su „Žalgirio“ klubais ir, paties jo teigimu, kiekvienas trofėjus buvo kažkuo ypatingas.

„Kiekvienas trofėjus yra savaip svarbus, išaukštintas. Su „Panevėžiu“ laimėjome tą trofėjų savo namuose, savo širdimi, su „Žalgiriu“ laimėjome, kai komanda buvo pakilime, buvo tikrai geros emocijos“, – atsiminė futbolininkas.

Šiame sezone dėl traumų jis dažniau priverstas savo komandą palaikyti iš šono. Paties žaidėjo teigimu, buvimas greta komandos ir negalėjimas žaisti yra daug sunkesnis nei žaidimas aikštėje.

„Be abejo yra noras grįžti ir padėti, bet iš tribūnos žiūrint nervai daug didesni nei žaidžiant aikštėje ar sėdint ant suolelio, tai yra žymiai sunkiau“, – mintimis dalinosi futbolininkas.

Rungtynės Šiauliuose vyks ant natūralios vejos ir pasigirsta nuomonių, kad tai gali būti visą sezoną ant tokios dangos žaidžiančiai Panevėžio komandai.

Visgi pats J. Martinsas su tuo nesutiko ir tikino, kad abiems komandoms norint žaisti kokybišką futbolą yra reikalinga gera danga.

„Manau, kad sezono metu parodėme, kad mūsų komanda mėgsta žaisti su kamuoliu, kaunamės, kai reikia kautis, bet esame komanda, kuri mėgsta turėti kamuolį. Norint kontroliuoti kamuolį, reikia geros aikštės. Mūsų komanda yra techniška, tad, kaip ir minėjau, tikiuosi geros aikštės ne tik tam, kad viena iš komandų turėtų persvarą. Jei aikštė nebus gera, turėsime prisitaikyti ir tokioje situacijoje nelengva būtų abiems komandoms“, – teigė dabartinių Hegelmann LFF taurės laimėtojų treneris.