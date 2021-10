Lietuvos rinktinė atnaujintame FIFA reitinge aplenkė latvius

Valdo Ivanausko auklėtinai iš 133-ios vietos šoktelėjo į 135-ą vietą.

Lietuviai vėl reitinge aplenkė latvius, kurie praėjusį mėnesį buvo aukščiau už mūsų rinktinę. Latvijos nacionalinė komanda dabar rikiuojasi viena pozicija žemiau – 136 vietoje.

Pirmoje reitingo vietoje yra Belgijja, antroje – brazilai. Trečioje vietoje kol kas prancūzai, toliau rikiuojasi atitinkamai italai ir anglai.

🇧🇪 Belgium's reign continues 🥇

🇧🇷 Brazil pushing in challenge for top spot 💪

📈France, Italy and Spain climb within the top 10 🧗‍♂️

🌍 See where your team sit on the latest #FIFARanking 👇https://t.co/8U8WVGiaYo pic.twitter.com/6rrpdYWQ2m