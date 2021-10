Konferencijų lygoje neregėtą sutriuškinimą patyrė Jose Mourinho auklėtiniai

Norvegai namuose net 6:1 (2:1) sutriuškino Jose Mourinho treniruojamą „AS Roma“ komandą. Šeimininkai siautė antrajame kėlinyje, kai per devynias minutes pelnė tris įvarčius.

Po fantastiškos pergalės „Glimt“ ekipą C grupėje su 7 taškais pakilo į 1 vietą, aplenkusi būtent „AS Roma“ klubą su 6 taškais.

1 - A José Mourinho side has conceded 6+ goals in a single game for the first time ever, in what is the 1008th match of his managerial career. Shock.



#UECL #BodoGlimtRoma