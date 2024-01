Prieš išvyką į Panevėžį Šaras patyrė pirmą pralaimėjimą prie „Fenerbahče“ vairo

R. Giedraitis nuglėtojams per 30 minučių įmetė 19 taškų (2/5 dvit., 2/5 trit., 9/10 baud.), atkovojo 7 atšokusius kamuolius, perėmė kamuolį, 4 kartus prasižengė ir padarė 2 klaidas.

Turkai gerai pradėjo rungtynes, bet svečiai varžovus vytis ir netrukus švieslentėje degė beveik lygus rezultatas (34:35).

Trečiojo kėlinio pabaigoje R.Giedraitis baudų metimais išlygino rezultatą, o paskui serbai šovė į priekį. Solidžiai rungtyniavusi „Crvena Zvezda“ susikrovė minimalią persvarą ir vis išlikdavo priekyje.

Nikola Topic with his first points of his EuroLeague career👇👇#EveryGameMatters pic.twitter.com/o0aqEMk80S