Prieš braliukų mūšį – prezidentų pokalbis socialiniuose tinkluose: niekas negali panaikinti Baltijos šalių vienybės

Prieš paskutines komandų rungtynes pasaulio pirmenybėse prabilo ir broliškų valstybių vadovai.

Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius savo socialinių tinklų paskyroje pasidalijo įrašu, kuriame norėjo perduoti žinią Lietuvos vadovui Gitanui Nausėdai, jog jokios rungtynės šalių draugystės nesunaikins.

„Gerbiamas prezidente Gitanai Nausėda, kad ir kaip baigsis krepšinio komandų rungtynės šeštadienį, mes visuomet išliksime artimi broliai, draugai ir kaimynai“, – rašė Latvijos prezidentas.

Progos atsakyti kaimyninės šalies vadovui nepraleido ir pats G. Nausėda.

„Gerbiamas prezidente, braliuk, niekas negali panaikinti Baltijos šalių vienybės! Šeštadienį įvyks nuostabi krepšinio šventė, kurioje rungtyniaus broliai ir draugai. Kitą kartą reikėtų pasimatyti finale!“, – savo socialinių tinklų paskyroje atsakė G. Nausėda.

Dear President @GitanasNauseda, whatever the outcome of the game between our basketball teams on Saturday, we are and will be great brothers, friends and neighbours 🕊️ #BalticDerby 🇱🇻 🏀 🇱🇹