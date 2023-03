Prie „Pelicans“ tritaškių fiestos prisidėjęs Valančiūnas šventė pergalę prieš „Clippers“

Jonas Valančiūnas aikštelėje praleido 31 minutę, per kurią susirinko trigubą dublį – pelnė 17 taškų (7/16 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 13 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.

„Pelicans“ gretose po 32 taškus suvertė net du žaidėjai – Brandonas Ingramas ir Trey Murphy III. Pastarasis pataikė net 10 tritaškių iš 12 mestų ir svariai prisidėjo prie puikios „Pelicans“ tolimų metimų statistikos.

Naujojo Orleano krepšininkai šiandien iš viso sumetė 21 tritaškį iš 34 ir pademonstravo 62 proc. taiklumą, kol priešininkai pataikė 45 proc. tolimų metimų.

Jau pirmąjį rungtynių ketvirtį „Pelicans“ užtikrintai laimėjo dviženkle persvara, o nė kiek nesustoję antrame kėlinyje į ilgąją pertrauką išėjo su 12 taškų pranašumu (68:56).

