Eilinis Sabonio dvigubas dublis padėjo „Kings“ iškovoti pergalę prieš „Jazz“

Domantas Sabonis aikštelėje praleido 38 minutes, per kurias į savo sąskaitą įsirašė dar vieną dvigubą dublį. Lietuvis pelnė 16 taškų (6/13 dvit., 1/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo 15 kamuolių ir atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Rezultatyviausias Sakramento komandos gretose buvo Kevinas Huerteris sumetęs 27 taškus per 37 minutes praleistas ant parketo. „Kings“ šiame mače vertėsi be De‘Aarono Foxo pagalbos.

Nors pirmąjį kėlinį Sakramento komanda pradėjo užtikrintai ir po pirmų 12 minučių turėjo 6 taškų pranašumą, tačiau antrame kėlinyje iniciatyvos ėmėsi „Jazz“. Jutos krepšininkai į šeimininkų krepšį antrajame ketvirtyje supurtė 35 taškus ir ne tik ištirpdė deficitą, tačiau iš išsiveržė į priekį (55:61).

