Prie lėktuvo prisiklijavęs paralimpinis čempionas pasodintas į kalėjimą

J.Brownas buvo nuteistas už tai, kad 2019 m. prisiklijavo prie lėktuvo. „Extinction Rebellion“ grupuotei priklausantis airis ieškojo būdų, kaip atkreipti visuomenės dėmesį į kovą su klimato kaita ir nusprendė prisiklijuoti prie lėktuvo, kuris turėjo kilti į Amsterdamą (Nyderlandai).

Double Paralympic gold-medalist James Brown has been jailed for 12 months for supergluing himself to a British Airways aircraft during an Extinction Rebellion protest.#aircraft #aviation #airports #environment #avgeek pic.twitter.com/skVYUeLCzM