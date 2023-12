Pratęsime sąlygas diktavęs „Bayern“ išrašė dar vieną pralaimėjimą Milano klubui

Prasidėjus paskutinei minutei ketvirtajame kėlinyje, svečiai iš Italijos dar turėjo 6 taškų pranašumą (70:76). Visgi, jo neišsaugojo. Jau kitoje atakoje tritaškį smeigė Carsenas Edwardsas (73:76).

Kitoje atakoje Shavonas Shieldsas netiksliai atakavo iš toli ir savo šansą gavo aikštės šeimininkai. Šie juo pasinaudojo. Serge'as Ibaka paskutinę sekundę smeigį tolimą metimą ir išplėšė pratęsimą – 76:76.

Jame sąlygas diktuoti ėmė aikštės šeimininkai. Vokietijos klubas jo pabaigoje surengė spurtą 9:0 ir padėjo tašką susitikime (91:82).

.@sergeibaka getting the commentator HYPED with the buzzer-beater 👀 🔥 #MagicMoment I @FCBBasketball pic.twitter.com/EfaiGAolxG