Prastai startavusi „Maccabi“ sugebėjo laimėti nervų karą prieš „Fenerbahče“ krepšininkus

Sužaidus 5 minutes „Fenerbahče“ jau pirmavo dviženkliu skirtumu – 15:3. „Maccabi“ sugebėjo stabilizuoti situaciją ir po truputį artėjo varžovų link bei 27-ąją minutę pirmą kartą išsiveržė į priekį – 34:33. Įpusėjus dvikovai šeimininkų atotrūkis siekė 4 taškus – 43:39.

Po didžiosios pertraukos tęsėsi kova taškas į tašką ir trečiajame kėlinyje likus minutei buvo dar lygu (56:56), bet „geltonieji“ per likusį laiką pelnė 5 taškus be atsako – 61:56. Maža to, lemiamą atkarpą jie pradėjo dar 5 taškais iš eilės, tad spurtas 10:0 leido susikrauti dviženklį pranašumą – 66:56.

„Fenerbahče“ kilo į šturmą antroje ketvirčio dalyje, kai po atkarpos 10:0 sugebėjo likus kiek mažiau nei 2 minutėms išlyginti rezultatą – 71:71. Svarbų dvitaškį su pražanga pataikė Wade‘as Baldwinas, o Marko Guduričius į tai atsakė dvitaškiu – 74:73. „Fenerbahče“ savo ataką baigė klaida ir pražanga sustabdytas Lorenzo Brownas, kuris tikslus buvo dusyk – 76:73. Išsigelbėjimui svečiai turėjo 21 sekundę ir prasižengta buvo prieš Scottie Wilbekiną – gynėjas pataikė tik antrąjį metimą – 74:76. Kitoje aikštės pusėje W. Baldwinas buvo tikslus (78:74) ir per likusias 16 sekundžių Turkijos komanda nebeišsigelbėjo.

REKLAMA

Tragiškai sugrįžimas į Tel Avivą susiklostė S. Wilbekinui, kuris per 20 minučių pataikė 2 metimus iš 10 „iš žaidimo“, prasižengė 4 sykius ir liko su 7 taškais bei 1 naudingumo balus.

REKLAMA

„Maccabi“: Lorenzo Brownas 21 (6/18 metimai, 14 naud. bal.), Wade‘as Baldinas 15, Romanas Sorkinas (5 atk. kam., 16 naud. bal.), Bonzie Colsonas (7 atk. kam.) ir Johnas DiBartolomeo (6 atk. kam., 21 naud. bal.), po 10, Jerellas Martinas 9.

„Fenerbahče“: Nigelas Hayesas-Davisas 16 (5 atk. kam., 16 naud. bal.), Dyshawnas Pierre‘as 15 (1/7 tritaškiai, 8 atk. kam., 18 naud. bal.), Johnathanas Motley 12 (7 atk. kam.), Marko Guduričius (2/7 tritaškiai) ir Nickas Calathesas (5 atk. kam., 4 rez. perd., 4 per. kam., 17 naud. bal.) po 8.