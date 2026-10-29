Pranešama, kuriuos šešis Eurolygos klubus į savo projektą norėtų įtraukti „NBA Europe“

„Meridian Sport“ praneša, kad „NBA Europe“ planuose yra 6 Eurolygos klubai – Vilerbano ASVEL, Madrido „Real“, Stambulo „Fenerbahče“, Atėnų „Panathinaikos“, Miuncheno „Bayern“ ir Barselonos „Barcelona“.
Anksčiau Eurolygos vadovas Chusas Bueno tikino, kad Eurolygos akcininkai sutiktų sutarti su NBA tik tuo atveju, jei į naują projektą būtų įtraukti visi 13 lygos klubų.
NBA ir Eurolygos diskusijos tęsiasi, bet lygos starto data gali būti pavėlinta. Iš pradžių planuota, kad „NBA Europe“ startuos 2027 m. rudenį.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.