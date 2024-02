Prancūzija atliks tyrimą dėl olimpiados organizacinio komiteto vadovo atlyginimo

Finansinių nusikaltimų srityje dirbančių magistratų tyrimas prasidėjo praeitą savaitę; jo metu bus aiškinamasi, kaip T. Estanguet gauna savo atlyginimą, sakė šaltinis, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

T. Estanguet mokama 270 tūkst. eurų per metus neatskaičius mokesčių, be to, galimos dar 20 proc. premijos, rodo naujausi viešai prieinami duomenys.

Pernai spalį tiriamosios žurnalistikos laikraštis „Le Canard Enchaine“ rašė, kad T. Estanguet naudodamasis savo paties kompanija kas mėnesį išrašo sąskaitas organizaciniam komitetui, o ne ima atlyginimą.

Taip siekiama išvengti algos apribojimo, taikomo labdaros organizacijoms, turinčioms tokį patį statusą kaip organizacinis komitetas.

Naujienos apie magistratų tyrimą yra labai neparankios T. Estanguet, siekiančiam sutelkti dėmesį į pasirengimą nuo liepos 26-osios iki rugpjūčio 11-osios vyksiančioms olimpinėms žaidynėms.

45 metų T. Estanguet, tris olimpinius aukso medalius turintis kanojinininkas, ne taip kaip kiti organizacinio komiteto nariai iki šiol išvengė teisinių problemų.

2024-ųjų Paryžiaus olimpinių žaidynių organizacinis komitetas antradienį AFP nurodė esąs apstulbintas tyrimo T. Estanguet atžvilgiu.

„Organizacinį komitetą apstulbino ši informacija“, – sakė atstovas ir pridūrė, kad T. Estanguet metinis 270 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių atlyginimas „yra griežtai reguliuojamas“.

Olimpines žaidynes praeityje ne kartą temdė korupcija – dėl to, kaip suteikiama teisė jas rengti, arba dėl pelningų statybų bei paslaugų kontraktų.