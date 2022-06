Prancūzai pradėjo tyrimą dėl pareigūnų elgesio Čempionų lygos finale – ašarinių dujų teko ir vaikui

Šį finalą paženklino chaosas prieš rungtynių pradžią. Mačą teko atidėti daugiau nei pusvalandžiui, nes stadiono apsaugos darbuotojams sunkiai sekėsi tvarkytis su sirgaliais.

Prancūzų teigimu, pagrindinė to problema – padirbti „Liverpool“ gerbėjų bilietai. Teigiama, kad 62 tūkst. „Liverpool“ sirgalių bandė įsiveržti į stadioną, nors 70 proc. iš jų turėjo padirbtus bilietus. Prancūzijos pareigūnai „Liverpool“ sirgalius bandė tramdyti ašarinėmis dujomis.

Tiesa, Prancūzijos vidaus reikalų ministerija pažymi, kad ne visų pareigūnų elgesys buvo adekvatūs. Dėl dviejų pareigūnų elgesio jau pradėtas tyrimas. Įtariama, kad jie nederamai panaudojo ašarines dujas.

„Du pareigūnai naudojo ašarines dujas ne pagal taisykles. Visgi, reikia suprasti, kad tai buvo vienintelis būdas, kuriuo pareigūnai galėjo išvaikyti minią. Jei ne ašarinės dujos, sirgaliai galėjo vienas kitą sutrypti. Aišku, aš nepaneigsiu to, kad ašarinių dujų naudojimas turi ir savų minusų, ypač kalbant apie vaikus“, – sakė Prancūzijos vidaus reikalų ministras Geraldas Darmaninas.

Internete jau pasklido vaizdo įrašas, kuriame matyti, jog nuo ašarinių dujų nukentėjo ir nepilnamečiai. Vienas jų – gimtadienį minėjęs berniukas.

This is me and my lad at the champions league final. We were going through to gate x after waiting hours to get past the first checkpoint. Before this happened one of the police tried to stop another officer from spraying us as he seen my lad was clearly only a child but they https://t.co/tVYK6Ip9NU