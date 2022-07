Praėjo penkios „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių valandos: lenktynėse vėl pirmauja „Circle K - Lesta Racing Team“ komanda

Pastaruosius trejus metus „Aurum 1006 km powered by Hanook“ lenktynes laimėjo „Circle K miles Plus Racing Team“, tad bus įdomu stebėti, ar šiai komandai pavyks ketvirtą kartą iš eilės triumfuoti legendinėse Lietuvos lenktynėse.

Kvalifikaciją šiemet vėl laimėjo Ralfas Aronas ir „Circle K miles Plus Racing Team“, kurie šiandienos lenktynėse startuos pirmi. Visgi šiemet tiek trasos rekordą, tiek pole poziciją estas iškovojo su kitu „Audi R8 LMS“ automobiliu. Ralfas Aronas pole poziciją iškovojo su 1 min. 06,148 sek. laiku, kuris yra dvejomis sekundėmis greitesnis nei pernai.

Antras startuos Šiaulių „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ ekipažas su „ Lamborghiniu“, o treti startuos „Circle K miles Plus Racing Team“ kolegos „Circle K - Lesta Racing Team“ su „Audi R8 LMS“ automobiliu.

LENKTYNIŲ EIGA:

17:00 val.: Penktoji lenktynių valanda baigta. Po minėto laiko pirmauja „Circle K - Lesta Racing Team“ lenktynininkai.

16:40 val.: Kuriozinė situacija – „Nebankrutuok.lt-Balpol by Club Exit“ komandos automobilyje pasibaigė kuras. Nemuno Dagilio vairuojamą Mercedes Benz AMG GT3 E autmobilį iki degalų užpildymo zonos tempė vadinamasis tralas.

16:20 val.: Įveikta 200 lenktynių ratų. Į pirmąją vietą grįžo „Circle K miles Plus Racing Team“ komanda

16:03 val.: Lenktynėse įveikta pusė distancijos (186 ratai), o kol kas lyderiai nesikeičia. Praėjusią valandą stabiliai važiuojanti „Porsche Baltic GT3“ komanda pirmauja. Antroje vietoje yra „Circle K miles Plus Racing Team“ komanda, kuri ypač gerai pradėjo lenktynes, tačiau šioje stadijoje nedemonstruoja pačio geriausio tempo.

15:26 val.: „LG OLED & PVCase by Porsche Club“ vairuotojas M. Vergeris per du ratus padarė dvi grubias klaidas – įvažiavo į „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ „Lamborghini Huracan ST“ automobilį, o po kelių akimirkų išvažiavęs iš posūkio po tiesiosios nesmarkiai atsitrenkė į atitvarą ir buvo priverstas apsisukti. Visgi „LG OLED & PVCase by Porsche Club“ komanda lenktynes tęsia, o automobilis nėra pažeistas.

Incidentą stebėkite šiame vaizdo įraše:

15:00 val.: Lenktynių lyderiai „Circle K miles Plus Racing Team“ šiuo metu įvažiavo piltis degalų ir iš jų lyderių poziciją perėmė „Porsche Baltic GT3“ komanda ir jos vairuotojas Robertas Kupčikas.

14:50 val.: „Jõujaam“ komanda suklydo ir užblokavo kelią kitoms komandoms. Apart to, kad komandos, buvusios už estų vairuojamo automobilio, prarado šiek tiek laiko, didesnių problemų nebuvo.

14:40 val.: „Code 60“ vėl trasoje, kai lenktynininkai negali važiuoti didesniu nei 60 km/val. greičiu, kadangi yra tuo taisomi objektai, esantys trasoje. Ši taisyklė yra nauja, kadangi kaip minėjo organizatoriai, yra norima padaryti, kad nereikėtų į trasą kviesti saugos automobilio, kuomet yra minimalios problemos trasoje.

14:08 val.: Įveikti pirmieji 100 šių lenktynių ratai. Po 100 ratų priekyje yra „Circle K - Lesta Racing Team“ komanda, kuri aplenkė į „box‘us“ įvažiavusią kolegų „Circle K miles Plus Racing Team“ komandą.

14:00 val.: Baigėsi antroji lenktynių valanda, po kurios bendroje įskaitoje pirmauja „Circle K miles Plus Racing Team“ komanda („Audi R8 LMS“ automobilis). Antrasis prie vairo sėdo Ralfo Arono brolis Paulas Aronas. Artimiausius varžovus minėtoji komanda lenkia visu ratu.

13:46 val.: „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ komandoje vėl problemos. Šiauliečių mašinoje užsidegė stabdžių kaladėlės ir po 12 minučių darbo pit‘uose – „Lamborghini Huracan ST“ vėl trasoje.

13:28 val.: Po minėtos „Audi R8 LMS“ ir „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ kovos – šiauliečių nepasitenkinimas. Paulius Paškevičius buvo nepatenkintas varžovo lenkimu, kuris buvo nešvarus.

„Apsisukime buvo ale toks lenkimas – aš jį mačiau ir viskas buvo gerai, bet kai varžovas mato ir specialiai grįžta ant tavęs bei visas plastikas lūžta – tai yra nešvaru. Antroji dalis – vėl visas korpusas ir vėl jis vairu mane suka ir tai yra neskanu. Tai daro varžybas nešvarias.

Aš sutinku, jei varžovas aplenkia – aš jam palieku vietos, bet ant manęs važiuoti nereikia. Tikrai nepatiko iš Arono (Ralfo – aut. past.) pusės, kai profesionalus lenktynininkas daro nešvariai, bet čia yra lenktynės ir matysime, ar karma yra gyvenime, ar ne“, – kalbėjo Paulius Paškevičius.

Plačiau galite klausyti lenktynininko komentare.

Šiauliečio komentaras:

Ralfo Arono lenkimas:

13:00 val.: Pasikeitė lyderiai priekyje nebe „Circle K miles Plus Racing Team“ ir Ralfas Aronas, kuris, beje, gavo 10 sekundžių baudą, bet pirmauja „Circle K Lesta Racing team“ ir dabar prie vairo esantis Julius Adomavičius.

12:35 val.: Praėjo kiek daugiau nei pusvalandis ir po įspūdingos kovos priekyje yra du „Audi R8 LMS“ automobiliai, kuriuos vairuoja „Circle K miles Plus Racing Team“ ir „Circle K Lesta Racing team“ komandos.

Įspūdingas esto lenkimas:

12:17 val.: „Circle K miles Plus Racing Team“ ir „Circle K Lesta Racing team“ aplenkė šiauliečių „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ komandą ir ji krinta į trečiąją vietą. Kova vyko itin įnirtinga. Šiauliečių automobilis buvo arti įsitrenkimo į bortus.

„Mūsų planas – kuo daugiau per pirmą valandą susirinkti greičio, kad turėtume šiek tiek atstumo“, – kalbėjo „Circle K“ komandų vadovas Haris Aleksandravičius.

12:02 val.: „Circle K miles Plus Racing Team“ prarado pirmąją vietą. Juos pirmuosiuose ratuose aplenkė Šiaulių „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ komanda ir jos vairuotojas Paulius Paškevičius (vairuoja „Lamborghini Huracan ST“ automobilį). Be to, po pirmųjų ratų turime ir gedimų. Į techninę aptarnavimo juostą įvažiavo „Dream 2 drive“ komanda.

12:00 val.: Lenktynės prasideda!!!!!!

