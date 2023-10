Portugalijos rinktinė pasismagino Bosnijoje, Nyderlandai pelnė svarbią pergalę

Jau anksčiau vietą finaliniame etape užsitikrinę portugalai pirmadienį 5:0 išvykoje pasismagino rungtynėse su Bosnija ir Hercegovina. Kartu su prancūzais ši rinktinė išlieka vienintelėmis vis dar atrankoje nepraradusiomis nė taško rinktinėmis.

Rungtynės bosniams košmariškai klostėsi nuo pat jų starto. Jau ketvirtąją minutę į jų vartus buvo skirtas 11 metrų baudinys, kurį šaltakraujiškai realizavo Cristiano Ronaldo.

20-ąją minutę tas pats C. Ronaldo pelnė įvartį jau greitoje atakoje, kai sulaukęs Joao Felixo perdavimo jis užtikrintai permetė kamuolį per vartininką.

Vos po penkių minučių Bruno Fernandesas sulaukė tolimo perdavimo ir pabėgęs prieš vartininką galingu smūgiu į vartų kampą savo rinktinės persvarą pavertė triuškinama.

Sužaidus pusvalandį Portugalijos rinktinė pelnė dar vieną puikų įvartį. Šį kartą sublizgėjo Joao Cancelo pasižymėjęs neatremiamu smūgiu.

41-ąją minutę dar viena portugalų greita ataka baigėsi dar vienu įvarčiu. Gavęs perdavimą baudos aikštelėje šaltakraujiškai ataką užbaigė Joao Felixas.

CRISTIANO RONALDO LEADS THE WAY IN A 𝗙𝗜𝗩𝗘-𝗦𝗧𝗔𝗥 🇵🇹 PERFORMANCE ⭐️👑 pic.twitter.com/n9Qgn2Khwd