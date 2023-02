Pokyčiai „Kings“ komandoje: susitraumavusį Okpala keis Dozieris

„Kings“ atsisako puolėjo KZ Okpalos, kuriam bus atlikta kelio operacija. Dėl jos krepšininkas negalės žaisti visą likusį sezoną.

KZ Okpala, 32-asis 2019 m. šaukimas, trejus metus žaidė Majamyje, o šį sezoną prisijungė prie Sakramento. Šiame sezone krepšininkas komandai rinkdavo vidutiniškai po 1,3 taško, atkovodavo po vieną kamuolį.

The Kings are signing guard P.J. Dozier for the rest of the season, his agent Kevin Bradbury tells ESPN. Dozier had had consecutive 10-day deals with Sacramento. https://t.co/0UWRTmAhqF