Po žemės drebėjimų buvęs Turkijos rinktinės vartininkas su ašaromis prašo pagalbos: „Čia miršta visi“

Nors Turkijoje šis sportininkas žinomas kaip „kietas vyrukas“, tačiau ši situacija vyrą taip sukrėtė, kad pagalbos jis meldė ašarodamas.

Pirmadienį Turkiją ir Siriją supurtė keli žemės drebėjimai, stipriausias jų – 7,8 balo. Antradienio rytą skelbiama, kad dėl šios nelaimės žuvo jau daugiau nei 4,3 tūkst. žmonių, taip pat tūkstančiai dingę be žinios.

Tarp dingusių žmonių yra buvęs „Chelsea“ ir „Newcastle“ komandų krašto puolėjas Christianas Atsu.

Šios krizės akivaizdoje V. Demirelis kreipėsi į savo socialinių tinklų auditoriją, kad atkreiptų dėmesį į tragišką situaciją jo šalyje. Jis prašė gerbėjų už Turkijos ribų pagalbos ir palaikymo, o rodydamas vaizdus iš nuniokoto miesto apsipylė ašaromis.

„Padėkite. Prašau siųskite visus galimus išteklius ir ne tik į Antakiją. Prašau, maldauju jūsų. Dėl Dievo meilės, čia miršta visi“, - kalbėjo buvęs futbolininkas.

😢🇹🇷 Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.



Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v