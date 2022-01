Po viešnagės Rusijoje – koronaviruso protrūkis Eurolygos čempionų gretose

Įraše rašoma, kad šiuo metu serga daugiau nei pusė komandos narių: 7 žaidėjai ir vienas personalo narys, tačiau kurie žaidėjai yra užsikrėtę kol kas neatskleidžiama.

Ketvirtadienį „Anadolu Efes“ ekipa žaidė Eurolygos rungtynes Kazanėje, kur 67:75 nusileido vietos UNIKS. Tame susitikime į aikštę jau neišbėgo Vasilije Mičičius, kuris rungtynes stebėjo nuo atsarginių žaidėjo suolelio.

Sekančios Eurolygos rungtynės Stambulo klubo buvo numatytas sausio 7-ąją dieną namuose prieš Miuncheno „Bayern“.

Daugiausiai susirgimų COVID-19 šiuo metu yra „Barcelonos“, „Panathinaikos“ ir „AX Armani Olimpia“ ekipose.

Šeštadienį buvo pranešta, kad koronavirusu susirgo ir „Barcelonos“ strategas Šarūnas Jasikevičius. Šiuo metu COVID-19 yra užsikrėtę net 9 Katalonijos klubo nariai.

Anadolu Efes Sports Club informs that seven players and one staff member of our Senior Team were tested positive for Covid-19.



The isolation and treatment processes were initiated immediately. We wish speedy recovery for them.