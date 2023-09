Po užtikrintos pergalės prieš lietuvius – Latvijos prezidento pasiūlymas Nausėdai

Po rungtynių socialiniame tinkle „X“ žinute savo asmeninėje paskyroje pasidalino Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius.

„Gerbiamas prezidente, mielas broli Gitanai. Tai buvo tik rungtynės, Baltijos šalių vienybė stipresnė nei bet kada. Beje, gal kada sužaidžiame ir ledo ritulį?“, – rašoma Latvijos prezidento paskyroje.

Dear Mr. President, Mielas broli @GitanasNauseda, this was just a game, Balts’ unity strong as ever. By the way should we try ice hockey as well? 🇱🇻 🏀❤️ 🇱🇹