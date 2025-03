Po traumos sugrįžęs Sabonis traumavo „Celtics“ žvaigždę

Domantas Sabonis šiąnakt sugrįžo į aikštę po čirunos traumos.

Jis pralaimėtojų gretose per 32 minutes surinko 16 taškų (6/8 dvit., 0/2 trit., 4/5 baud.), sugriebė 17 atšokusių kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą, bet pažeidė taisykles 4 kartus bei suklydo 1 sykį.

Tiesa, lietuvis sulaukė daug kritikos dėl savo epizodo gynyboje prieš Jaysoną Tatumą. Aukštaūgis rizikinai šoko dengti „Celtics“ žvaigždę ir šis nesėkmingai nusileido ant parketo, taip patirdamas čiurnos traumą.

What is Sabonis doing. Dangerous and reckless.



pic.twitter.com/HWMowan50P