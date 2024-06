Po traumos su kauke pasirodęs Kylianas Mbappe sulaukė UEFA verdikto: būtent su tokia žaisti neleis

„Viskas vyksta teisinga linkme. Viskas juda taip, jogj jis galės rungtyniauti. Mes pasirūpinsime, kad jis tai galėtų daryti“, – sakė rinktinės treneris D.Deschampsas.

K.Mbappe nosį susilaužė pirmose EURO 2024 rungtynėse prieš Austriją, kai ore nosimi trenkėsi į austrų gynėjo Kevino Danso petį.

Trečiadienį K.Mbappe prie bendrų treniruočių prisijungė su tvarsčiais ant nosies, tačiau vengė kontakto. Visgi ketvirtadienį Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschampsas patvirtino, kad K.Mbappe jau sulaukė kaukės ir rungtynėse su Nyderlandais galės dalyvauti.

Po spaudos konferencijos K.Mbappe treniruotėje jau pasirodė su kauke, kurią įamžino ir fotografai.

