Po traumos grįžęs Sabonis renka tik NBA legendoms pasiekiamus skaičius

Balandį lietuvį stabdžiusi trauma, panašu, didelių padarinių neturėjo – vos sugrįžęs į aikštę gegužę centras pradėjo demonstruoti bene geriausią krepšinį sezone.

Po sugrįžimo D. Sabonis renka po 27 taškus, atkovoja 14,4 kamuolio, atlieka 10,6 rezultatyvaus perdavimo, o tritaškius meta net 46 proc. taiklumu.

D. Sabonis per paskutines septynerias rungtynes vidutiniškai fiksuoja trigubo dublio statistiką, o per tokį laikotarpį tai yra pavykę vos trims NBA žvaigždėms – Wiltui Chamberlainui, Oscarui Robertsonui ir Russellui Westbrookui.

Vien per pirmas trejas rungtynes nuo sugrįžimo lietuvis pelnė 75 taškus, atkovojo 51 kamuolį ir atliko 31 rezultatyvų perdavimą – nė vienam kitam NBA žaidėjui per visą istoriją nėra pavykę surinkti tokių skaičių per tris rungtynes, kurios vyko iš eilės.

Tokį D. Sabonio „sprogimą“, pasak JAV žiniasklaidos, lemia tai, kad įspūdingą žaidimą per tą pačią atkarpą rodo ir Caris LeVertas. Po 27,6 taško renkantis gynėjas pats gali susikurti patogią progą metimui ir ją sukurti komandos draugams, tad D. Saboniui nereikia būti „žaidėju numeris vienas“ ir jis gali pasislinkti į „žaidėjo numeris du“ poziciją, kuri jam yra žymiai komfortabilesnė.

Lietuvis geriausią žaidimą rodo tada, kai aplink save turi dar kelis kurti ir užpulti gebančius žaidėjus – anksčiau tai buvo Victoras Oladipo, T.J. Warrenas arba Malcolmas Brogdonas, o dabar D. Sabonio partneriu tapo C. LeVertas.

Toks dueto žaidimas padėjo stabilizuoti skęstantį „Pacers“ (33-36) laivą – ekipa praėjusią naktį 103:94 nugalėjo Rytų konferencijos lyderę Filadelfijos „76ers“ (47-22) ir nutraukė šios aštuonių iš eilės pergalių seriją.

„Pacers“ užsitikrino vietą „Play-in“ turnyre, kuriame dėl dviejų paskutinių vietų atkrintamosiose varžosi 7-10 vietas užėmusios konferencijų ekipos.