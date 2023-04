Po susidūrimo su vartininko pačiūža ledo ritulininkui prireikė 75 siūlių, bet jis vis vien grįžo ant ledo

Į nemalonų incidentą šiame mače pateko „Jets“ puolėjas Morganas Barronas. Prie „Golden Knights“ vartų kilus sumaiščiai, ten atskubėjo ir M.Barronas. Vienas iš varžovų stumtelėjo kanadietį, šis prarado pusiausvyrą ir parkrito. Deja, M.Barronas leidosi tiesiai ant „Golden Knights“ vartininko Laurento Brossoit pačiūžos.

L.Brossoit pačiūža perrėžė M.Barrono veidą, iš kurio pasipylė kraujas. Kanadietis greitai buvo išvestas iš aikštės, jam skubiai suteikta pagalba. Anot šaltinių, M.Barronui prireikė net 75 siūlių.

Neįtikėtina, bet po tokio sužeidimo M.Barronas dar tose pačiose rungtynėse grįžo ant ledo. Kanadietis iš viso žaidė 10 min. 44 min., 3 kartus smūgiavo į vartus ir atliko 5 jėgos veiksmus.

M.Barronui šis sezonas NHL yra geriausias per karjerą. 24-erių kanadietis per 71 rungtynes yra įmušęs 8 įvarčius ir atlikęs 13 rezultatyvių perdavimų.