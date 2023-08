Po sunkios avarijos trasoje žuvo perspektyvus japonų lenktynininkas

H. Noguchi sekmadienį „Pertamina Mandalika International Circuit“ trasoje, Lomboke, pirmosiose ARRC (Azijos kelių lenktynių čempionato) lenktynėse papuolė į sunkią avariją.

H. Noguchi iš karto buvo suteikta medicininė pagalba trasos medicinos centre, po to jis buvo pervežtas į vietos ligoninę, kur jam buvo taikoma intensyvi priežiūra. Visgi jo gyvybės išgelbėti nepavyko.

Lenktynininkas išgarsėjo 2017 m., kai „Asia Talent Cup“ turnyre užėmė antrąją vietą ir nusileido tik Denizui Oncu. Kitais metais jis vėl užėmė antrąją vietą, tačiau šį kartą pralaimėjo Billy van Eerde'ui.

Some sad news to bring you, Haruki Noguchi has passed away after a crash in last weekend's Mandalika round of the Asia Road Racing Championship.



Haruki finished on the podium at this year's Suzuki 8 Hours event 🖤 pic.twitter.com/u2to93CLGZ

