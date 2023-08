Jaunas ledo ritulio talentas pralaimėjo kovą su smegenų augliu – buvo vos 21-erių

Toronto „Maple Leafs“ 2020 m. naujokų biržoje pirmuoju šaukimu pasirinko R. Amirovą. Kiek vėliau jaunuoliui buvo diagnozuotas smegenų auglys.

Pirmadienį R. Amirovo agentas Danas Milsteinas patvirtino jaunojo sportininko mirtį.

„Nuo pat tos akimirkos, kai sužinojo šią žinią, jis atsisakė kalbėti neigiamai, buvo pasiryžęs džiaugtis kiekviena diena, sutikdamas ją su tokiu pat pozityviu požiūriu, kokį rodė per savo ledo ritulio karjerą“, – sakoma D. Milsteino pareiškime. „Mes visada prisiminsime jo drąsą, norą, valią, šypseną, visus puikius jo bruožus.“

It is we great sadness that we announce the passing of Rodion Amirov. Two years ago, Rodion was diagnosed with a brain tumour. From the moment he received the news, he refused to speak in the negative, determined to enjoy every day, facing it with the same positive attitude he… pic.twitter.com/ye6TdAjGZc

