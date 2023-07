Po šlykštaus varžovės elgesio – 45 pasaulio raketės panikos priepuolis

Pirmojo rato mače panikos priepuolį patyrė kinė Shuai Zhang (WTA-45). Ji negalėjo užbaigti mačo prieš vardinį kvietimą į turnyrą gavusią Vengrijos atstovę Amarissą Kiarą Toth (WTA-548).

Pirmasis setas klostėsi labai atkakliai – po dešimties geimų rezultatas buvo lygus (5:5). Vienuoliktajame geime Sh.Zhang stojo atlikto svarbios padavimų serijos, kai grubią klaidą padarė teisėjai, sušukę užribį.

Kinė ėmė protestuoti ir ragino patikrinti žymę, kur leidosi kamuoliukas. Visgi net ir po patikrinimo verdiktas nebuvo pakeistas ir taškas atiduotas vengrei. Sh.Zhang ginčijosi toliau ir reikalavo pakviesti vyriausiąjį teisėją.

Po dar vieno sužaisto taško kinė toliau ginčijosi dėl teisėjų verdikto, o A.K.Toth tuomet atėjo prie žymės, kur leidosi kamuoliukas, ir ją nutrynė.

Sh.Zhang tada pratrūko: „Palauk, palauk, palauk! Palik žymę! Ką tu darai?“.

A.K.Toth jai atkirto: „Tu pati čia keli problemas“.

erasing the ball mark and celebrating when your opponent retires from the match is a new low for sportsmanship in tennispic.twitter.com/lU3ORaGL7T — Ryan (@Some1NamedRyan) July 18, 2023

Prieš Sh.Zhang tuo metu buvo nusiteikę visi – ir varžovė, ir teisėjai, ir sirgaliai. Sutrikusi kinė paprašė medicininės pertraukėlės ir dėl panikos priepuolio atsisakė tęsti mačą.

Sh.Zhang po sprendimo trauktis nesulaukė paguodos – A.K.Toth šėlo, tarsi būtų savo jėgomis laimėjusi mačą, triumfavo ir vietiniai fanai.

Sh.Zhang pastaruoju metu turėjo psichologinių problemų – „Roland Garros“ spaudos konferencijoje ji nesulaikė ašarų ir praktiškai negalėjo atsakinėti į klausimus. Sh.Zhang dar 2021 m. susipyko su Kinijos teniso federacija, kai prieš pat olimpiadą nusprendė dar sužaisti Vimbldono turnyrą. Sh.Zhang jau trejus metus nebuvo grįžusi į Kiniją ir pripažino, kad labai pasiilgo namų. Negana to, ji neseniai neteko senelių ir susimąstė apie gyvenimo prasmę.

Zhang Shuai: "After my grandparents passed away, I started thinking about the meaning of life. I am 34. I've played tennis for 29 years. I've tried all my best, but everyone has a limit. I feel deeply tired, especially mentally. I miss Chinese food in China." pic.twitter.com/p7deLsKVEo — Bendou Zhang🎾 (@BendouZhang) July 5, 2023

Laimei, teniso bendruomenė iš karto užstojo Sh.Zhang po gėdingo incidento Vengrijoje, o A.K.Toth buvo pasmerkta už nesportišką elgesį.

„Mane šokiravo tai, kaip nepagarbiai elgėsi Shuai varžovė. Jei aš tą merginą (Amarissą Kiarą Toth – aut. past.) pamatysiu rytoj, tai pasakysiu jai į akis, kad esu pasišlykštėjusi jos elgesiu“, - sakė australė Ellen Perez.

Absolutely disgusting behavior.

Shuai is a better person than a lot of us for shaking the ref and that girls hand.

But then again it’s Shuai we are talking about , ofc she did. https://t.co/GVcQ1NoPKe — Ajla Tomljanovic (@Ajlatom) July 18, 2023

The celebration....

😔😔😔 — Alize Cornet (@alizecornet) July 18, 2023

The award for unsportsmanlike conduct of the year goes to Amarissa Toth😏 #wtabudapest — Urszula Radwanska (@ula_radwanska) July 18, 2023