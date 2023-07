Alcarazo revanšas Džokovičiui: tapo jauniausiu Vimbldono nugalėtoju per 37 metus

4 kartus iš eilės čempionu tapęs serbas Vimbldono centriniame korte pralaimėjo pirmą kartą nuo 2013 m., o 20-metis C.Alcarazas tapo jauniausiu Vimbldono turnyro nugalėtoju nuo 1986 m. Prieš mėnesį „Didžiojo kirčio“ serijos teniso turnyro „Roland Garros“ finale Paryžiuje Novakas Džokovičius buvo įveikęs C. Alcarazą, tad pirmajai pasaulio raketei pavyko pasiekti įsimintiną revanšą Londone.

C.Alcarazas jau pirmajame geime turėjo „break pointą“, bet N.Djokovičiui pavyko išprovokuoti varžovo klaidą. Antrajame sete serbas varžovo padavimų metu atitrūko net 40:0 ir susikūrė tris „break pointus“. C.Alcarazas du kartus gelbėjosi, bet tada suklydo ir N.Džokovičius perėmė iniciatyvą (2:0). Trečiajame geime C.Alcarazas pabandė atlikti smūgį tarp kojų, tačiau po vaizdo peržiūros paaiškėjo, kad jo smūgiuotas kamuoliukas leidosi užribyje.

Netrukus N.Džokovičius laimėjo savo padavimų seriją (3:0). Ketvirtajame geime serbas susikūrė dar tris „break pointus“. C.Alcarazas vėl du kartus išsigelbėjo, bet tada padarė dvi klaidas ir N.Džokovičius dar labiau padidino pranašumą. Penktajame geime serbas ramiai laimėjo savo padavimų seriją, o šeštajame geime C.Alcarazas pagaliau „atsidarė“ šiame mače ir išvengė „riestainio“.

A nearly 27-minute game between Carlos Alcaraz and Novak Djokovic in the Wimbledon Championship. 🎾😲 pic.twitter.com/HdHDDbpwLy