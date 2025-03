Po sirgalius įsiutinusio sprendimo Majamyje – priverstinai sustabdytas mačas ir Indian Velso turnyro čempiono pasitraukimas

Majamyje (JAV) vykstančiame prestižiniame ATP 1000 serijos „Miami Open“ vyrų teniso turnyre šeštadienį netikėtai iškrito abu Indian Velso turnyro finalininkai.

Po didžiausios karjeros pergalės į kortą grįžęs britas Jackas Draperis (ATP-7) 6:7 (2:7), 6:7 (3:7) krito prieš čeką Jakubą Menšiką (ATP-54). Tuo tarpu danas Holgeris Rune (ATP-12) 6:4, 3:6, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš 21 neatremiamą padavimą atlikusį aukščiausią teniso profesionalą amerikietį Reilly Opelką (ATP-114).

Beje, J.Draperio ir J.Menšiko mačą trumpam teko stabdyti, kai savo pasipiktinimą išreiškė gausiai susirinkę fanai iš Brazilijos. Jie laukė savo numylėtinio Joao Fonsecos pasirodymo, kai organizatoriai pranešė, kad brazilo mačas buvo perkeltas į kitą kortą.

„Iš pradžių nesupratau, kas nutiko. Triukšmas buvo toks, kad net nesigirdėjo kamuoliuko atmušimo garso. Aš suprantu, kodėl sirgaliai buvo nusivylę. Tikiuosi, kad juos į kitą kortą įleido“, – „Sky Sports“ sakė J.Draperis.

Draper vs. Mensik is now SUSPENDED as pretty much half of the spectators are leaving.



Spectators will need to upgrade their tickets to watch that match. Crazy scenes.