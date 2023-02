Po sirgaliaus išpuolio prieš vartininką tyrimą pradėjo UEFA

Baigiant tiksėti rungtynių laikui mačas buvo sustabdytas po to, kai į aikštę išbėgo sirgalius ir užpuolė M. Dmitrovičių, kumščiu trenkdamas jam į veidą, o serbas gindamasis pargriovė jį ant žemės.

Abiejų komandų žaidėjai ir personalas pribėgo prie užpulto futbolininko ir įsibrovėlio, o vėliau įsikišę apsaugininkai išvedė įsisiautėjusį faną iš aikštės.

At full-time a PSV fan ran on the pitch and tried to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.



Dmitrovic threw him to the floor and held him down until the stewards came on.pic.twitter.com/CDxRwkZKDg