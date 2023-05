Po serbo Džokovičiaus politinio pareiškimo – įsiūtis Kosove

Po pergalės yra įprasta, kad nugalėjęs tenisininkas gauna progą kažką parašyti ant kameros. Dažniausiai tai būna menkos reikšmės žinutės, tačiau šį kartą N.Djokovičius nusprendė pasielgti kitaip ir parašė politinį pareiškimą.

„Kosovas yra Serbijos širdis – sustabdykite žiaurumus“, - rašė N.Djokovičius.

Novak Djokovic just publicly used nationalistic and divisive language by writing on the camera screen the statement, "🇽🇰 is the heart of 🇷🇸."



His actions not only promote hateful propaganda but also contribute to the perpetuation of conflict and division.#boycottDjokovic pic.twitter.com/zUfEWb5Wgp

Serbas taip sureagavo į Kosovo šiaurėje kilusius susirėmimus, per kuriuos buvo sužeista 30 NATO vadovaujamų taikos palaikymo pajėgų (KFOR) karių.

„Aš ne politikas ir nenoriu pradėti politinės diskusijos. Ši tema yra labai jautri. Man, kaip serbui, skaudu matyti tai, kas dedasi Kosove. Mažiausia, ką galėjau padaryti, tai parašyti šitą žinutę. Aš, kaip žinomas asmuo, jaučiau pareigą pasisakyti ir išreikšti paramą, ypač žinant tai, kad mano tėvas gimė Kosove. Nežinau, kas ateityje laukia Serbijos ir Kosovo, bet dabar yra svarbu išreikšti paramą ir demonstruoti vienybę.

Nežinau, kas dabar manęs lauks. Nežinau, ar būsiu nubaustas. Girdėjau, kad socialiniuose tinkluose jau prasidėjo diskusijos, bet aš galiu patikinti, kad savo veiksmą tikrai pakartočiau. Mano pozicija aiški – aš esu prieš karus, žiaurumus ir bet kokius konfliktus. Man labai apmaudu dėl situacijos Kosove: juk tai mūsų širdis, mūsų tvirtovė, mūsų svarbiausi vienuolynai ten...“, - Serbijos žiniasklaidai sakė N.Djokovičius.

This is the least I could have done. I feel the responsibility as a public figure to give support… Especially as a son of a man born in Kosovo, I feel the need to give my support to them and to Serbia. I



Djokovic explains his political signature https://t.co/4sspoSjDYQ — Saša Ozmo (@ozmo_sasa) May 29, 2023

Kosovas 2008 m. paskelbė nepriklausomybę, bet Serbija šios šalies nepriklausomybės iki šiol nepripažino.

Prancūzijos teniso federacija pirmadienį pareiškė, kad prieš N.Djokovičių nesiims veiksmų, nes tenisininkams nėra draudžiama skelbti politinių žinučių, tačiau Kosovo teniso federacija mano, kad serbą reikėtų nubausti.

„Tai ne pirmas kartas, kai Djokovičius daro panašius darbus. Jis provokuoja Kosovą. Jis pats sakė, kad turi kosovietiškų šaknų, nes jo tėvas gimė Kosove ir gyveno šiaurinėje jo dalyje. Ten dabar yra tam tikrų neramumų, nes serbai puolė taikos palaikymo pajėgas.

Suprantu, kad Djokovičiui ši tema aktuali ir kad jis Kosove tikriausiai dar turi giminaičių, tačiau jis turi suvokti, kad Kosovo nepriklausomybė yra pripažįstama tarptautinės bendruomenės. Nepaisant to, Novakas mus užsipuola, kai tik gauna tam progą. Prieš mėnesį krepšinio rungtynėse Belgrade sirgaliai skandavo, kad Kosovas yra Serbija. Novakas su jais kartu neskandavo, bet rankų gestais rodė, kad jiems pritaria. Pagal Olimpinį judėjimą, sporto organizacijos turėtų užimti neutralią poziciją politikoje. Manome, kad tai turėtų daryti ir tarptautinė teniso federacija. Rytoj mes kreipsimės į ITF, ATP ir Prancūzijos teniso federacija bei reikalausime skirti baudą Djokovičiui“, - sakė Kosovo teniso federacijos vadovas Jetonas Hadergjonajus.

Bendrą „Roland Garros“ prizų fondą šiemet sudaro 49,6 mln. eurų.